Charli XCX хочет вставить струнные инструменты в следующий альбом

Британская певица Charli XCX, чей гиперпоп-альбом Brat стал одним из главных релизов 2024 года, призналась, что для своего следующего лонгплея она «исследует множество вещей, связанных со струнными инструментами».

Charli XCX заявила, что любит работать на контрасте. «Думаю, что бы я ни делала дальше, это будет отличаться от Brat, потому что мне это кажется естественным», — поделилась артистка в подкасте Goop актрисы Гвинет Пэлтроу.

Сейчас британская певица изучает звучание струнных, что ей очень нравится. По её словам, она никогда раньше не работала в этой области.

О своих планах отойти от танцевальной поп-музыки Charli XCX заявила ещё в начале 2025 года. Тогда она призналась, что хочет сделать альбом, вдохновлённый музыкой Лу Рида, популярного в 70-е. Он возглавлял психоделик-рок-группу Velvet Underground. При этом примерную дату выхода пластинки Charli XCX не раскрывает.

