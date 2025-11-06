Канадский певец K-Maro выступит в Москве в 2026 году

Канадский певец и продюсер Сирил Камар, наиболее известный под псевдонимом K-Maro, даст концерт в Москве в следующем году. Шоу должно состояться 6 июня на «ВТБ Арене».

© Соцсети K-Maro

Камар начал свою карьеру подростком в конце девяностых в составе хип-хоп-группы Les messagers du sonin. В 2001-м коллектив распался, а уже через год K-Maro представил первый сольный альбом. В своих песнях артист смешивает хип-хоп, R&B и поп-музыку. Лирику он пишет на французском, английском и арабском языках.

Особой известности добился сингл Камара Femme Like U, выпущенный в 2004-м. Трек был признан лучшей франкоязычной песней года по версии премии NRJ Music Awards. Певец также выпустил хиты Let’s Go, Crazy, Histoire de luv’ и другие.

Релиз последнего студийного альбом исполнителя Place de Loréane (VOL. 1) в стиле электро-поп состоялся 31 октября 2025-го.

