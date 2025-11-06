Стала известна дата премьеры нового сезона «Шоу Аватар»

9 ноября на телеканале НТВ состоится премьера четвёртого сезона «Шоу Аватар». В нём будут состязаться 12 артистов, прячущихся за цифровыми аватарами.

С помощью технологий захвата движений и дополненной реальности звёзды российской эстрады предстанут в образах 12 героев сказок и былин. Среди них — Золотая рыбка, Аврора, Берендей, Хозяйка Медной горы, Берегиня, Илья Муромец, Купидон, Финист — Ясный сокол, Афродита, Посейдон, Чудо-Юдо и Кикимора, пишет «Интермедиа».

От артистов останутся только голос, движения и мимика. По ним жюри должны будут догадаться, кто скрывается за маской. В этом сезоне судейские кресла займут певцы Сергей Лазарев, Марк Тишман, шоумен Тимур Батрутдинов, телеведущая Лера Кудрявцева и артистка Клава Кока. Ведущим станет Вячеслав Макаров.

В прошлом сезоне победителями «Шоу Аватар» стали певец Ivan, выступавший в образе Страшилы, и артистка Диана Анкудинова, прятавшаяся за аватаром Жар-птицы.

