Любовь Успенская рассказала, когда планирует уйти на пенсию

Артистка Любовь Успенская призналась, что для неё унизительно получать пенсию. Певица планирует выступать до конца своей жизни.

«Насчёт пенсии могу сказать одно. Никогда не хотела быть пенсионеркой. Мой девиз — работать до конца своей жизни, петь и умереть на сцене. Никогда не ходатайствовала о пенсии, не хочу. Мне даже, можно сказать, унизительно получать пенсию. У меня очень тяжёлая работа. И я хочу так жить, это мой принцип, мои правила. Я никогда не хочу думать [о пенсии] или вообще хотеть иметь пенсию. Я вечно рабочая певица», — заявила Любовь Успенская в разговоре с изданием «Газета.ру».

71-летняя Любовь Успенская выступает в жанрах городского романса и русского шансона. Карьеру артистка начала в семидесятых. Тогда она жила в США, где долгое время пела в русских ресторанах. К началу нулевых Успенская окончательно переехала в Россию. Среди хитов исполнительницы — «Кабриолет», «Пропадаю я», «Карусель» и другие.

