Вышел первый трейлер байопика о Майкле Джексона с племянником певца в главной роли

Кинокомпания Lionsgate представила первый тизер грядущего биографического фильма об американском певце Майкле Джексоне. Премьера картины запланирована на 24 апреля 2026 года.

Главную роль в фильме сыграл племянник артиста Джафар Джексон. Трейлер начинается со сцены, в которой легендарный певец находится в студии с продюсером Куинси Джонсом. Его образ на себя примерил актёр Кендрик Сэмпсон.

В тизере Джонс говорит Майклу Джексону: «Знаю, ты долго ждал этого. Треки готовы, песни записаны. Начнём с самого начала». Затем начинают мелькать кадры из детства и знаковых выступлений певца. В трейлере показали и культовую лунную походку Джексона. Все действия происходят под звучание хита Wanna Be Startin’ Somethin’.

Режиссёром байопика выступил Антуан Фукуа, работавший над «Великолепной семёркой» и трилогией «Великий уравнитель». За сценарий отвечал Джон Логан, участвовавший в создании «Последнего самурая» и «Гладиатора». В картине также снялись Ниа Лонг, Майлз Теллер, Лора Харриер, Джулиано Вальди и другие.

