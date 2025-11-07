Похищение, ссоры и смерть солистов: «Иванушки» празднуют 30 лет на сцене

10 ноября 1995 года в Москве состоялась первая встреча трёх музыкально одарённых молодых людей — Игоря Сорина, Андрея Григорьева-Апполонова и Кирилла Андреева. Их встрече поспособствовал известный продюсер Игорь Матвиенко, собравший бойз-бэнд «Иванушки International». В 2025 году один из самых популярных коллективов нулевых празднует 30 лет со дня основания. В честь этого «Рамблер» собрал интересные факты из биографии коллектива, а сервис Звук подготовил праздничный плейлист. Узнайте, почему поклонники «Иванушек» увидели мистику в гибели их солиста, из-за чего музыканты боялись южных городов и по какой причине коллеги постоянно ссорятся.

© Страница группы «Иванушки» в VK

Первой сценой «Иванушек» были школьные актовые залы

Когда Игорь Матвиенко только собрал молодой коллектив, лишь один участник мог в полной мере похвастаться музыкальным образованием, и это был Игорь Сорин. К 1995 году артист уже окончил Гнесинку и даже успел погастролировать по Европе в составе музыкально-драматического театра Minskoff. У Андрея Григорьева-Апполонова и Кирилла Андреева было меньше сценического опыта. Чтобы восполнить их пробелы в знаниях, Матвиенко стал устраивать подопечным бесплатные концерты в школах. В ту пору молодой коллектив представал под самыми разными названиями: музыканты успели побывать «Подсолнухами», «Карандашами» и даже «Союзом-Апполонов».

В 2025 году коллектив решил тряхнуть стариной и вновь дал бесплатный концерт в стенах московской школы. К этому их подтолкнул журналист Отар Кушанашвили: он заявил, что сегодня «Иванушкам» бы точно не удалось собрать полный зал. Как выяснилось впоследствии, Кушанашвили ошибался.

Первый хит «Иванушек» был написан для Юрия Шатунова

«Иванушки» собрались в 1995-м, но большой успех пришёл к ним лишь год спустя. Триумф случился благодаря композиции «Тучи», написанной поэтом-песенником Александром Шагановым. Песня вышла вместе с клипом, снятым в Санкт-Петербурге. Премьера состоялась на Первом канале, что мгновенно принесло коллективу всероссийскую популярность.

Только спустя пару десятков лет Шаганов признался, что изначально собирался отдать «Тучи» Юрию Шатунову. Бывший солист «Ласкового мая» даже записал демо, мелодически отличное от финальной версии композиции. Шатунов исполнил «Тучи» в своём стиле, но до полноценной записи дело так и не дошло. В чём причина, Шаганов не раскрыл, но намекнул, что ему не удалось договориться с менеджментом артиста.

С тех пор «Тучи» в исполнении «Иванушек» не раз попадали во всевозможные рейтинги и хит-парады. В год выпуска композиция также вошла в список лауреатов премии «Песня года».

© Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com

Андрей Григорьев-Аполлонов, Игорь Сорин и Кирилл Андреев

В первых альбомах «Иванушек» много кавер-версий

Игорь Матвиенко уже в 90-х предвосхищал тренд на ностальгию, поэтому ещё тогда договаривался с артистами о записи кавер-версий. Среди песен «Иванушек», изначально принадлежавших другим исполнителям: «Вселенная» группы «Рондо», «Этажи» и «Малина» сольного исполнителя Олега Кацуры, «Алёшкина любовь» ВИА «Весёлые ребята» и «Младшая сестрёнка» из репертуара «Любэ».

«Иванушки» также переняли эстафету у главного любимца российских девчонок — певца Жени Белоусова. Их версия хита «Девчонка-девчоночка» вошла в альбом «Твои письма» 1997 года. Ни кто-либо из участников, ни сам Матвиенко не объясняли, чем было вызвано их желание записывать каверы.

«Иванушки» могли получить более взрослое название

Когда участникам группы было по 20 лет, название «Иванушки» казалось логичным и соответствовало их внешнему облику. Но уже тогда музыканты задумывались над тем, как их имя будет звучать спустя годы. Тогда группа и начала шутить, что вскоре переименуется в «Иванов Иванычей». Впрочем, годы идут, а «Иванушки» так и остаются «Иванушками».

В 2023 году Игорь Матвиенко объявил о переименовании коллектива: продюсер решил отсечь от названия слово International. Музыкант объяснил, что в 90-х хотел использовать модный термин, сегодня потерявший свою трендовость. Перемена, впрочем, так и не прижилась: и поклонники, и пресса продолжают называть группу по прежнему полному названию.

© Алексей Юшенков/РИА Новости

Игорь Матвиенко и Андрей Григорьев-Апполонов, 2011 год

Один из «Иванушек» предсказал свою гибель

Первым серьёзным потрясением для поклонников «Иванушек» стал уход из группы Игоря Сорина. В 1998 году самый музыкальный участник коллектива заявил, что он устал петь однотипные песни для подростков. Сорин стремился начать сольную карьеру, но вскоре после разрыва с «Иванушками» погиб, выпав из окна. Артисту было всего 28 лет.

Последней песней Сорина в составе «Иванушек» стала композиция «Облака», вошедшая в альбом «Твои письма» 1997 года. В трек-листе она стояла последней. Сегодня песня кажется поклонникам группы мистической из-за своего содержания. В ней Сорин просит у облаков «забрать его» из-за уплывающих «мечт». Не менее странным поклонникам кажется, что песню спел именно Сорин, хотя Григорьев-Апполонов также претендовал на её исполнение.

В один из хитов «Иванушек» прокралась фактическая ошибка

Место Игоря Сорина в группе занял Олег Яковлев, в ту пору — двадцатилетний артист, отучившийся в Иркутском театральном училище и ГИТИСе. Несмотря на внушительный послужной список, поклонники «Иванушек» приняли новичка не сразу. Влиться в коллектив Яковлеву помог хит «Тополиный пух», вошедший в альбом «Об этом я буду кричать всю ночь» (1999). Сам Яковлев рассказывал об этом так:

Было какое-то время, месяц-полтора, когда я пытался выжить, что ли. Чувствовалось и по пластике, и по голосу, что я похож на Игоря. Потом произошёл какой-то момент, когда у меня перестроился весь организм. Спасибо Матвиенко, что сочинил для меня «Тополиный пух», и люди поняли, что я другой тембрально, визуально и психически. С «Тополиным пухом» я нашёл себя вокально, ушёл тембр «Куклы Маши», и всё сразу стало по-другому. Девчонки поняли, что я не подражаю Сорину, я стал Олегом Яковлевым.

Слова артиста цитирует онлайн-портал телеканала «Мир».

Яковлеву совсем не стоило переживать за свой имидж после премьеры этого хита, так как всю критику принял на себя Михаил Андреев, написавший текст «Тополиного пуха». В частности, поэта осудили за тополиный пух в июле. Критики отмечали, что это погодное явление характерно для конца мая или июня, поэтому припев лишён логики и смысла. На это Андреев заявлял, что в родном для него Томске тополь продолжает цвести и в июле, поэтому критики ошибаются.

© Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com

Группа «Иванушки» в 2008 году

В 2013 году Олег Яковлев покинул коллектив, чтобы уделить больше времени сольной карьере. На его место пригласили молодого Кирилла Туриченко, прежде уже проходившего кастинг в группу «Smash!!». В июне 2017-го Яковлев скончался, не сумев одолеть двустороннюю пневмонию.

Рыжий «Иванушка» самостоятельно собрал подборку своего шёпота

Андрей Григорьев-Апполонов, известный также как «Рыжий из “Иванушек”», всегда знал, в чём его музыкальная сила — в фирменном, временами неразборчивом шёпоте. В 2022 году, опережая поклонниц, музыкант собрал четырёхминутную подборку своего шёпота и опубликовал её на YouTube. К настоящему моменту ролик набрал больше 20 тысяч просмотров и 64 комментария. В них поклонники нахваливают Григорьева-Апполонова, называют «Иванушек» неповторимой группой и гадают, умеют ли другие исполнители так шептать.

Однажды «Иванушек» похитили прямо с вокзала

Как и у многих других звёзд 90-х, в багаже «Иванушек» полно историй о встрече с криминальными авторитетами. Одной из них коллектив поделился с Пятым каналом в августе 2024 года. Музыканты вспомнили, как однажды прибыли на концерт в Ростов-на-Дону, но чудесным образом оказались в небольшом городке Зверево, расположенном в Ростовской области. Организаторами похищения оказалась местная преступная банда. После этого происшествия «Иванушки» больше десяти лет боялись гастролей по югу России.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Группа «Иванушки», 2021 год

Последний альбом «Иванушек» вышел больше 20 лет назад

Хотя в 2025 году «Иванушки» празднуют 30 лет на сцене, артисты подходят к круглой дате без новых музыкальных достижений. Последний альбом коллектива «Олег, Андрей, Кирилл» вышел в 2002-м. За годы без новых лонгплеев «Иванушки» успели выпустить три сборника хитов, приуроченных к десятилетию, двадцатилетию и двадцатипятилетию со дня создания группы. Также в 2022 году музыканты представили обновлённую версию хита «Тучи», записанную вместе с молодым певцом Хабибом.

Сегодня «Иванушки» почти не выпускают новые песни, записанные с нуля. На концертах музыканты исполняют старые хиты и радуются, что публика до сих пор их помнит. В 2022 году Григорьев-Аполлонов объяснял это так:

Наш продюсер и композитор Игорь Матвиенко раньше совершенно точно представлял, что за материал, какие хиты писать для нас 25-летних. А вот что предлагать нам, а главное, через нас нашей аудитории, когда Кириллу Андрееву и мне уже за полтос, — это почти неразрешимая дилемма.

Слова артиста процитировал ТАСС.

«Иванушки» честно рассказывают о конфликтах внутри коллектива

Со стороны может показаться, что долголетие группы обеспечено крепкими отношениями её участников, но реальность совсем не так романтична. «Иванушки» откровенно признаются, что устают друг от друга и нередко ругаются. Камнем преткновения, например, могут стать песни для живого исполнения. Об этом Андрей Григорьев-Апполонов рассказал в 2022 году в интервью «Комсомольской правде».

У нас в репертуаре 20–25 хитов, которые все знают. И, как правило, перед концертом мы долго составляем плейлист, потому что в 40-минутную программу может войти песен десять. Иногда даже скандалим, кто какую песню хочет добавить. Очень громкие споры идут. Но нас трое, так что мы голосуем двое против одного.

