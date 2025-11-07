Jony выпустил альбом «Рядом» для тех, кто чувствует себя одиноко

Российский певец Джахид Афраил оглы Гусейнли, выступающий под псевдонимом Jony, представил альбом «Рядом». В лонгплей вошли девять меланхоличных треков.

Как рассказал Jony в беседе с МУЗ-ТВ, ради записи пластинки он приостановил концертную деятельность. Раньше он создавал песни просто между делом, но в этот раз решил полностью погрузиться в процесс работы над альбомом «Рядом».

Все песни в лонгплее посвящены любви. Нежное чувство у Jony часто соседствует с тоской и желанием положить весь мир к ногам своей избранницы. Артист предстаёт как некий герой-романтик, который превозносит свою девушку. При этом он не боится показать свою ранимую сторону.

В своих соцсетях по случаю выхода альбома Jony написал: «Я рядом, когда вы молчите. Я рядом, когда вы ищете. Я рядом, когда вы плачете». Исполнитель надеется, что лонгплей поможет слушателям в трудные времена. Его звучание действительно больше всего подходит для одиночного прослушивания в наушниках, чем с колонок в клубе. В альбоме неспешные мягкие биты дополняют виртуозный вокал Jony. В некоторых треках, например в «Пара ненормальных» и в «О тебе», артист использует струнные. Пластинка в целом больше тяготеет к спокойному R&B, чем к взрывной поп-музыке.

Альбом «Рядом» раскрывает меланхоличную и ранимую сторону Jony. В нём нет энергичных хитов, зато в лонгплее есть несколько запоминающихся баллад, которые точно оценят поклонники исполнителя, например «Помню» и «Поэма».

