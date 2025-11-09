Mary Gu воет на луну, Баста обновил старую любовь: новые песни

Mary Gu воет на луну, скучая по возлюбленному, Баста вспоминает, каково это — любить без памяти, а электронщики Cream Soda уходят в жанр народной песни. О самых интересных музыкальных релизах прошедшей недели читайте в подборке «Рамблера».

Синглы

Баста — «Любовь без памяти»

Жанр: хип-хоп.

4 октября в московском Vegas City Hall прошла премьера мюзикла «Любовь без памяти» по песням Басты. Названием для постановки послужил трек 2010 года из альбома «Баста 3». Спустя 15 лет артист решил сделать новую аранжировку для этой композиции.

В отличие от оригинальной песни, новый вариант «Любви без памяти» звучит более напористо и уверенно. Изменилась не только подача самого Басты, но и инструментальное наполнение. Например, в композиции появились синтезаторы. Помимо прочего, Баста использовал больше бэк-вокалов. В конце трека теперь звучит хор, что добавляет ему театральной эпичности. Смысл композиции остался прежним. Рэпер всё так же превозносит любовь, которой не страшны никакие испытания.

Cream Soda — «Реченька / Калинушка»

Жанр: электроника.

Легенды рейвов Cream Soda решили обратиться к истокам — к народной музыке. Группа выпустила сразу два трека в формате макси-сингла: «Реченьку» и «Калинушку». Так как построены песни по одной схеме, звучат они почти идентично. Солистка Afelia, повторяя строчки по два раза, напевно рассказывает две истории: о сёстрах, пытавшихся перейти через разлившуюся реку, и о девушке-соловье. Повествование сопровождает холодная электронная музыка, которая становится агрессивнее в кульминации сюжета.

Mary Gu — «не ревнуй»

Жанр: поп.

Певица Mary Gu, видимо, находится в крайне счастливом браке с фронтменом металкор-группы Wildways Анатолием Борисовым. В её новом треке, несмотря на название, нет ни капли ревности. Героиня композиции сгорает от любви и признаётся, что сходит с ума, когда рядом нет её избранника. От тоски она начинает выть на луну. Хотя Mary Gu и вышла замуж за рок-музыканта, в её песнях, наоборот, рок-мотивов стало меньше. В «не ревнуй» артистка использует энергичные поп-биты с восточными мотивами и вокальные мелизмы.

Lemium — «Влюбиться осенью»

Жанр: инди-поп.

Новый сингл серпуховского инди-дуэта Lemium рассказывает о парне, который неожиданно нашёл свою вторую половинку мрачной и холодной осенью. Герой пытается понять, действительно ли это любовь на всю жизнь или мимолётная интрижка. Особого уюта песне придаёт винтажное инструментальное звучание. Коллектив также выпустил более минималистичную и домашнюю акустическую версию песни.

Стоунд — «Лилия»

Жанр: альтернатива.

Группа «Стоунд» в новом треке описывает Лилю Брик, музу поэта Владимира Маяковского. Её образ хорошо лёг на историю о переменах человеческой души. В песне также присутствует лёгкая эротика, за которую отвечают томный вокал, метафора срезанной лилии и напряжённая гитарная музыка. Звучание композиции преимущественно минималистично, только в припеве артисты обрушивают на слушателей эмоциональный шквал инструментов.

Альбомы

Aarne, Toxi$ — SLAANG

Жанр: хип-хоп.

Рэперы Aarne и Toxi$ представили совместный альбом, который обещали выпустить ещё летом. В него вошли 16 треков, среди которых есть совместные песни с Big Baby Tape, OG Buda, Madk1d, Егором Кридом, Markul, Sky Rae и 163onmyneck.

Артисты в привычной манере восхищаются собой, обсуждают женщин, совмещая это всё с автотюновым вокалом и перегруженными битами. Aarne в своих соцсетях заявлял, что это самый выдающийся рэп-альбом года.

Я про рок — «продолжение следует»

Жанр: рок.

16-летняя певица Елизавета Воротникова, избравшая для себя псевдоним я про рок, выпустила дебютный альбом. Среди девяти треков, вошедших в лонгплей, присутствует и хит «ангел-хранитель», обеспечивший исполнительнице первое попадание в российские чарты.

В каждой из композиций чувствуется эмоциональный надлом. Юная артистка поёт об ушедшей любви, собственной никчёмности и запутавшихся мыслях. Всё это сопровождают мрачные гитары и надрывный вокал. Лишь в последнем треке «продолжение» среди строчек, ругающих современное устройство мира, проскальзывает лёгкая надежда.

