Сюзанна представила альбом, состоящий из 11 «алмазов»

Певица выпустила альбом «Алмазы», состоящий из 11 треков. Релиз был записан с продюсером Никитой Каменским, который по совместительству является мужем исполнительницы. Среди приглашённых артистов — группа sylva и рэпер Крип-а-Крип.

© Страница Сюзанны в VK

«11 песен, зревших под давлением, как уголь, который превратился в самую твёрдую породу», — написала в своих соцсетях Сюзанна. В альбоме грубое напористое звучание соседствует с гипнотическими мелодиями. Например, в начале трека «Подожди» создаётся ощущение, будто кто-то решил агрессивно поколотить по барабанным тарелкам. В этой же песне есть интерлюдия, в которой под космическую музыку Сюзанна расслабленно говорит: «В спокойном центре урагана трепещут лютики. Я не люблю тебя».

Сюзанна объединяет в одном альбоме холодную электронику и акустическое звучание. Связующим элементом выступает голос Сюзанны, который может быть хрупким, мощным и эмоционально надломленным.

Артистка продолжает создавать «сложную» музыку. Предугадать, какой звук ворвётся в песню следующим или куда пойдёт мелодия, почти невозможно. Метафоричная лирика же заставляет долго размышлять над смыслом композиций.

