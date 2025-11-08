Жуткое Рождество Scooter и отчаянная обнажёнка: зарубежные новинки недели

Электронная группа Scooter шпигует индейку и готовится к последнему Рождеству, а Коко Джонс, наоборот, запрещает Санте приближаться к её дому. Инди-артистки Хейли Уильямс и LØLØ отчаянно тоскуют по возлюбленным. Рок-коллектив Set It Off празднует свою независимость, а команды As Everything Unfolds и Caskets, наоборот, ищут пути борьбы с зависимостями. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

Синглы

Joji — If It Only Gets Better

Жанр: акустический лоу-фай-рэп.

Поклонники японо-австралийского рэпера Joji ещё не успели обрадоваться анонсам альбома, а музыкант уже выпустил три трека в его поддержку. Лонгплей получил название Piss In The Wind, дата его премьеры намечена на 6 февраля 2026 года. Стоит отметить, что последние треки артиста сложно назвать полновесными композициями. If It Only Gets Better тоже длится чуть больше минуты. Joji успевает лишь высказать мысль о бесполезности перемен, не доведя её до логического завершения. Акустическая гитара, ломаный бит и ленивая манера исполнения придают песне меланхоличной задумчивости.

Краткость новых песен Joji намекает, что эти отрывки будут причудливо связаны в его новом альбоме. Что только подогревает интерес к релизу.

Scooter — Stuff The Turkey

Жанр: новогодняя рейв-электроника.

Рождественский сезон ещё не начался, но певица Мэрайя Кэри уже взлетает в чартах, а её коллеги по индустрии выпускают праздничные синглы. Теперь свой вклад в гигантский кладезь новогодних хитов внесла немецкая электронная группа Scooter. Музыканты решили не писать песню с нуля, а обновить старую композицию малоизвестного рок-коллектива Alien Sex Fiend. Оригинал песни вышел в 1987 году.

Невзирая на праздничные аранжировки и танцевальный ритм, кавер получился жутковатым. Не последнюю роль в этом сыграли строчки «Наслаждайся Рождеством, оно может стать для тебя последним». В остальном новинка от Scooter звучит как классический хит про гедонизм и тусовки, весёлый и прелестный в своей абсолютной беззаботности.

Coco Jones — Skip My House

Жанр: меланхоличная рождественская баллада.

В праздничном настроении также уже пребывает 28-летняя R&B-артистка Коко Джонс. В новой песне певица призывает Санту «пропустить её дом», потому что она и так обладает всем, в чём нуждается. Джонс словно благодарит вселенную за здоровых родителей и сильного мужчину рядом. Невзирая на жизнеутверждающий посыл, песня крайне меланхолична. Манера исполнения Джонс звучит так, как если бы Мэрайя Кэри жаловалась, что обнаружила под полкой не возлюбленного, а петицию о пожизненном запрете песни All I Want For Christmas Is You.

Hayley Williams — Showbiz

Жанр: индитроника.

Солистка рок-группы Paramore Хейли Уильямс выпустила финальную версию своего третьего сольного альбома Ego Death At A Bachelorette Party, впервые представленного ещё в августе. Главным отличием от предыдущих релизов стала песня Showbiz, в которой артистка вновь размышляет о закончившемся романе с гитаристом Paramore Тейлором Йорком. Певица не просто скучает по ушедшему возлюбленному, но смело предполагает, что их чувства вспыхнули исключительно под светом прожекторов и не смогли существовать вне сцены.

Продюсер Дэниэл Джеймс, работавший над релизом, смог увязать в песне сразу три жанра — синти-поп, инди-рок и даже классическую музыку, звучащую в интро. Гитарная мелодия служит основой трека и придаёт ему энергетики, а электронная обработка добавляет в аранжировку неестественности. Этот приём подчёркивает размышления Уильямс о лживости шоу-бизнеса и отношений, подошедших к концу.

Хейли Уильямс из Paramore выпустила альбом Ego Death At A Bachelorette Party

LØLØ — me with no shirt on

Жанр: акустический инди-рок.

Переживаниям Уильямс вторит инди-артистка Лорен Мэндел, на днях отпраздновавшая 31-й день рождения. В новой меланхоличной балладе певица рассказывает о безуспешной попытке привлечь внимание партнёра с помощью обнажённой фотографии. Не получив должной реакции, Мэндел отчаивается. Её страх за умирающую любовь подчёркивается меланхоличной партией на акустической гитаре и размеренным барабанным ритмом. Большую часть трека артистка просто тоскует, но ближе к финалу композиции начинает злиться. Гнев не приводит героиню текста к какому-либо решению, оставляя её в подвешенном состоянии.

As Everything Unfolds & Bury Tomorrow — What You Wanted

Жанр: меланхоличный металкор.

Молодая английская металкор-группа As Everything Unfolds пригласила для записи нового трека вокалиста Bury Tomorrow Дэнила Винтер-Бейтса. По словам солистки Чарли Вольф, вдохновением для композиции послужили её наблюдения за близкими, ведущими неравную борьбу с пагубными привычками. Певица пошла ещё дальше, сравнив свою жизнь с ужастиком «Сияние». Написание эмоциональной композиции What You Wanted помогло Вольф рассказать собственную историю о синдроме спасателя, а рычащий вокал Винтер-Бейтса добавил контраста между нежной женской меланхолией и мужской брутальностью. Хотя приём тяжело назвать инновационным, здесь он работает хорошо.

Альбомы

Caskets — The Only Heaven You’ll Know

Жанр: атмосферный рок с элементами тяжёлого метала.

Для кого: для мрачных меланхоликов, слушающих Bad Omens, Holding Absence, Acres и The Plot In You.

Английская рок-группа Caskets представила третий альбом. По словам солиста Мэтта Флада, релиз рассказывает его историю падения в бездну. В разных песнях артист пытается понять, почему тянется к плохим людям, каковы его отношения с религией и как он может вырваться из замкнутого круга причинения вреда самому себе. Его рассуждения звучат болезненно, а надрывный чистый вокал и напористые электрогитары завершают картину.

Хотя коллектив хотел «записать самый тяжёлый альбом в дискографии», основу их музыки всё так же составляет холодная меланхолия — тягучая и не берущая пленных. Коллектив обращается к металу в моменты эмоционального накала, поэтому тяжёлые элементы звучат как нечто, осознанно оставленное на десерт.

Set If Off — Set It Off

Жанр: мощный альтернативный рок.

Для кого: для самоуверенных фанатов Falling In Reverse, Palaye Royale и Badflower.

Американская рок-группа Set It Off выпустила шестой альбом, названный в честь самого коллектива. Такое решение объясняется просто: в 2023 году музыканты покинули лейбл Fearless Records и теперь выпускают новый материал самостоятельно. Обретённая независимость помогает рокерам звучать громко и уверенно. Песни с их одноимённого альбома нельзя назвать иначе, кроме как гимнами. Set It Off набрасываются с праведной агрессией на всё, что их не устраивает, вдохновляя на борьбу и заряжая уверенностью в торжестве справедливости.

