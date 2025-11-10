Люся Чеботина рассказала о страхе искусственного интеллекта

Российская поп-артистка Люся Чеботина рассказала, почему испытывает страх перед технологией искусственного интеллекта. Певица призналась, что боится сгенерированных роликов, на которых происходят аварии и несчастные случаи.

© Соцсети Люси Чеботиной

Чеботина отметила, что такие ролики могут ранить и спровоцировать у зрителя развитие новой фобии. Артистка напомнила, что в стране много эмоциональных людей, которых могут впечатлить такие ролики.

Такие видео действительно могут ранить. У меня очень много фобий появилось благодаря этим роликам. Пожалуйста, перестаньте их делать, я вас очень прошу!

Слова певицы передаёт Пятый канал.

Ранее о своём отношении к новой технологии рассказали фолк-артистка Татьяна Куртукова, поп-рок-певец Xolidayboy, диджейский дуэт Filatov & Karas и другие. В эксклюзивной беседе с «Рамблером» музыканты рассказали, сможет ли искусственный интеллект потеснить человека и как можно урегулировать его использование.

