Люся Чеботина рассказала о страхе искусственного интеллекта

Люся Чеботина рассказала о страхах из-за искусственного интеллекта
Российская поп-артистка Люся Чеботина рассказала, почему испытывает страх перед технологией искусственного интеллекта. Певица призналась, что боится сгенерированных роликов, на которых происходят аварии и несчастные случаи.
Чеботина отметила, что такие ролики могут ранить и спровоцировать у зрителя развитие новой фобии. Артистка напомнила, что в стране много эмоциональных людей, которых могут впечатлить такие ролики.
Такие видео действительно могут ранить. У меня очень много фобий появилось благодаря этим роликам. Пожалуйста, перестаньте их делать, я вас очень прошу!
Слова певицы передаёт Пятый канал.
