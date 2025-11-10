Ещё невышедший биографический фильм о Майкле Джексоне побил первый рекорд

Ещё не вышедший биографический фильм о Майкле Джексоне побил первый рекорд
Первый трейлер биографического фильма «Майкл», посвящённого Майклу Джексону, стал самым просматриваемым тизером байопика за всю историю кинематографа. Для установки рекорда ролику потребовалось всего 24 часа.
Трейлер вышел 6 ноября. За 24 часа после премьеры его посмотрели больше 116 миллионов раз. Это не только самый мощный старт в истории байопиков, но и наиболее популярный трейлер из когда-либо выпущенных кинокомпанией Lionsgate. Статистикой делится издание The Hollywood Reporter.
Премьера байопика должна состояться 24 апреля 2026 года. Фильм расскажет историю культового артиста начиная с его детских лет. Главную роль сыграет Джафар Джексон — племянник покойного короля поп-музыки. Помимо него, в актёрском составе задействованы Колман Доминго, Майлз Теллер, Ниа Лонг и другие.
Режиссёром байопика выступил Антуан Фукуа, работавший над «Великолепной семёркой» и трилогией «Великий уравнитель». За сценарий отвечал Джон Логан, участвовавший в создании «Последнего самурая» и «Гладиатора».
Вышел первый трейлер байопика о Майкле Джексоне с племянником певца в главной роли