Ещё невышедший биографический фильм о Майкле Джексоне побил первый рекорд

Первый трейлер биографического фильма «Майкл», посвящённого Майклу Джексону, стал самым просматриваемым тизером байопика за всю историю кинематографа. Для установки рекорда ролику потребовалось всего 24 часа.

© Henrik Hildebrandt/colourpress/globallookpress.com

Трейлер вышел 6 ноября. За 24 часа после премьеры его посмотрели больше 116 миллионов раз. Это не только самый мощный старт в истории байопиков, но и наиболее популярный трейлер из когда-либо выпущенных кинокомпанией Lionsgate. Статистикой делится издание The Hollywood Reporter.

Премьера байопика должна состояться 24 апреля 2026 года. Фильм расскажет историю культового артиста начиная с его детских лет. Главную роль сыграет Джафар Джексон — племянник покойного короля поп-музыки. Помимо него, в актёрском составе задействованы Колман Доминго, Майлз Теллер, Ниа Лонг и другие.

Режиссёром байопика выступил Антуан Фукуа, работавший над «Великолепной семёркой» и трилогией «Великий уравнитель». За сценарий отвечал Джон Логан, участвовавший в создании «Последнего самурая» и «Гладиатора».

Вышел первый трейлер байопика о Майкле Джексоне с племянником певца в главной роли