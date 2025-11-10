Прохор Шаляпин рассказал об интриге Киркорова, разрушившей его карьеру

Эстрадный артист Прохор Шаляпин рассказал, как ссора с Филиппом Киркоровым привела к его исчезновению из публичного пространства. Это случилось уже после участия молодого музыканта в шестом сезоне «Фабрики звёзд».

По словам Шаляпина, изначально Киркоров увидел в нём «кармического брата» из-за некоторых сходств между ними двумя. Артисты подружились и весело проводили время вместе. Киркоров даже дарил Шаляпину одежду, но потом в их дружбу вмешалась Яна Рудковская. Об этом сам автор книги «Главное — не уработаться» рассказал в интервью Ксении Собчак.

Инцидент произошёл в 2006 году. Для Шаляпина это было время большого успеха: он выступил на большом саммите, посетил корпоратив с участием Шакиры и увидел, как живут богатые люди. Как предполагает певец, Киркоров стал относиться к нему как к кому-то «неудобному» и решил помешать дальнейшему развитию.

Однажды я услышал, как Филипп разговаривает с Ларисой Васильевной Синельщиковой [продюсером Первого канала] по поводу Димы Билана. Киркоров говорил ей, что Билан должен делиться с ними своими доходами, потому что именно они его раскручивают. Тут же он позвонил Яне и заявил, что он инициативу Синельщиковой не поддерживает. Он создал некую интригу, притом непонятно для чего.

Шаляпин признался, что это была первая интрига в его жизни, и музыкант был очень шокирован. Не понимая, что происходит, он позвонил Рудковской, в ту пору продюсировавшей Билана, и рассказал о разговоре, свидетелем которого случайно стал. Рудковская тут же устроила скандал с Киркоровым, но через три дня они помирились. Шаляпин же, по собственной оценке, «стал врагом».

Артист также предположил, что в том числе из-за Киркорова он 20 лет оставался никому не известен. По мнению Шаляпина, ему пришлось заплатить за свою ошибку тем, что у него ничего не получилось в музыке. Сегодня артист признаёт, что поступил некрасиво и ему не стоило влезать в чужие отношения. Но официального примирения с российским королём поп-музыки у него так и не произошло.

