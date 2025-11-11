Главное в музыке за неделю: открытие Зала Славы, отказ Успенской от пенсии

«Русское Радио» представило Зал Славы с самыми выдающимися российскими артистами, а Любовь Успенская заявила, что планирует выступать до конца жизни. «Рамблер» рассказывает о самых интересных событиях прошедшей недели.

Новости недели

Cтало известно, какие артисты вошли в Зал Славы «Русского Радио»

В год своего 30-летия «Русское Радио» открыло цифровой Зал Славы. Честь стать его участниками досталась 37 артистам, внёсших значительный вклад в развитие российской музыкальной индустрии. Среди них — Лариса Долина, Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Валерия, Дима Билан, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Юрий Антонов и другие.

В будущем в Зал Славы планируют включить и других артистов. Критериями для отбора станут заслуги перед отечественной культурой, многолетняя преданность искусству, более 10 лет ротации на «Русском Радио» и народная любовь.

Вышел первый трейлер байопика о Майкле Джексоне с племянником певца в главной роли

Премьера биографического фильма о Майкле Джексоне должна состояться 24 апреля 2026 года. Кинокомпания Lionsgate представила первый трейлер картины. Роль культового певца на себя примерил его племянник Джафар Джексон. В тизере можно увидеть, как герой записывает песни в студии с Куинси Джонсом, делает лунную походку и снимается в клипах. Всё это происходит под звучание хита Wanna Be Startin’ Somethin’.

Канадский певец K-Maro выступит в Москве в 2026 году

С концертом в Россию приезжает ещё один зарубежный артист — канадский певец Сирил Камар, известный как K-Maro. Он даст концерт 6 июня 2026 года на московской площадке «ВТБ Арена».

K-Maro начал свою карьеру ещё в девяностых в составе хип-хоп-группы Les messagers du sonin. В 2002 году Камар выпустил дебютный сольный альбом. Среди его известных песен — Femme Like U, Let’s Go, Crazy, Histoire de luv’ и другие.

Стало известно, когда выйдет вторая часть «Кей-поп-охотниц на демонов»

tВторая часть мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов» о южнокорейском гёрлз-бэнде, борющемся со злом, должна выйти в 2029 году. Картина, выпущенная в июне 2025-го, стала самым просматриваемым полнометражным фильмом на Netflix.

Особого успеха достиг саундтрек. Композиции «Golden» от Huntr/x и «Soda Pop» от Saja Boys отметились в топе Billboard Hot 100, а альбом с полным собранием песен из мультфильма достиг вершины чарта Billboard 200.

Любовь Успенская рассказала, когда планирует уйти на пенсию

Любовь Успенская назвала себя «вечно работающей певицей», так как выступать она планирует до конца жизни. По мнению артистки, получать пенсию для неё «унизительно». «У меня очень тяжёлая работа. И я хочу так жить, это мой принцип, мои правила», — пояснила Успенская. 71-летняя исполнительница, известная хитами «Кабриолет», «Пропадаю я», начала свою карьеру ещё в семидесятых, выступая в ресторанах в США.

Релиз недели

Jony — «Рядом»

Jony представил новый альбом, состоящий из девяти меланхоличных треков. Одна из главных целей пластинки — это поддержать тех, кому сейчас одиноко. «Я рядом, когда вы молчите. Я рядом, когда вы ищете. Я рядом, когда вы плачете», — написал артист в соцсетях. В лонгплее, в котором все песни посвящены любви, Jony раскрывает свою ранимую сторону под неспешные биты и звучание струнных.

Материал недели

Лазарев, Валерия, Пелагея: кого Юрий Николаев сделал звездой

4 ноября после долгой борьбы с онкологическим заболеванием умер телеведущий Юрий Николаев. Ему было 76 лет. «Рамблер» вспоминает, как его шоу «Утренняя звезда» открыло зрителям Сергея Лазарева, Пелагею, Ани Лорак, Зару, Валерию и многих других артистов. В материале также можно увидеть, как исполнители выглядели в самом начале своей карьеры в роликах с их выступлений.