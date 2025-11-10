Jony откроет выставку, посвящённую альбому «Рядом»

14 ноября в галерее Omelchenko gallery состоится открытие выставки, посвящённой новому альбому Jony «Рядом». Все деньги, вырученные с покупки билетов, он передаст на благотворительность.

© Соцсети Jony

«Я решил сделать иллюстрации на каждую из песен», — заявил артист. При этом он отметил, что это будут не просто фотографии, а «экспонаты со смыслом». Таким образом посетители смогут прикоснуться к его мыслям и «почувствовать» музыку. Об этом артист рассказал в утреннем шоу «Бригада У» на «Европе Плюс».

Релиз альбома «Рядом» состоялся 7 ноября. В него вошли девять меланхоличных треков, которые по задумке артиста должны помочь слушателям справиться с одиночеством.

