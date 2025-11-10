Bearwolf осудила артистов, паразитирующих на народной музыке

Российская певица Валерия Василевская, известная под псевдонимом Bearwolf, выступила против артистов, которые присоединяются к тренду на народную музыку только из-за его популярности. Об этом она рассказала «Рамблеру» на музыкальном фестивале «Новое Радио ДВИЖ».

© Предоставлено пресс-службой «Нового Радио»

Bearwolf отметила, что ей нравится сам тренд на фолк и народную музыку, так как таким образом мы «возвращаемся к своим корням».

«Но меня, конечно, смущает, что некоторые люди делают это только потому, что у кого-то это зашло, а не потому, что у них есть внутренний порыв такую песню сделать. Они просто смотрят на тренды и делают то же самое», — высказалась певица. Она добавила, что иногда это кажется ей «перебором».

При этом свою музыку Bearwolf не относит к фолку. По мнению артистки, её иногда причисляют к этому жанру из-за особенностей голоса. «Bearwolf — это про самость, про внутреннюю энергию, про наши корни», — заявила певица.

Из спортзала на сцену: кто такая Bearwolf, исполнившая хит GODZILLA