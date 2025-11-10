Исполнительница хита «Сигма Бой» Betsy заявила о желании записать песню с Rammstein

12-летняя певица Светлана Чертищева, выступающая под псевдонимом Betsy, призналась, что мечтает поработать с британской певицей Charli XCX и немецкой метал-группой Rammstein. Об этом она рассказала редактору «Рамблера» на музыкальном фестивале «Новое Радио ДВИЖ».

Betsy считает, что у неё получился бы «интересный дуэт» c Rammstein. Она назвала Du hast своей любимой песней у коллектива, хоть и признала, что это самый банальный выбор. Betsy также заявила, что в декабре она поедет в тур по Германии, родине Rammstein: «Мне очень интересно там выступить и посмотреть, как на меня будет реагировать публика».

Среди российских артистов, с которыми бы юная артистка хотела бы посотрудничать, — Ваня Дмитриенко, Егор Крид и Мукка. Последний принимал участие в создании текста для песни «Сигма Бой», которую Betsy исполнила вместе с Марией Янковской.

