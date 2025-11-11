Шансон, романсы и Есенин: пять малоизвестных хитов Прохора Шаляпина

Сегодня Прохор Шаляпин известен как шоумен, проповедник расслабленного образа жизни и герой шуток про отношения с возрастными женщинами. Но своё восхождение исполнитель начинал с неожиданного занятия: с записи песен с народными мотивами. Затем артист проявил себя в жанре шансона и романса. «Рамблер» вспоминает пять самых интересных и знаковых песен в творчестве Шаляпина.

«Утраченная юность»

Известность пришла к Шаляпину после участия в телепроекте «Фабрика звёзд» в 2006 году. Одним из самых ярких и эмоциональных выступлений певца стало его исполнение песни «Утраченная юность» на стихи Сергея Есенина. Музыку для композиции написал продюсер Виктор Дробыш. Песня осталась в репертуаре Шаляпина: сегодня её можно услышать на его концертах.

«Под дугой колокольчик поёт»

Прохор Шаляпин исполнял народную музыку задолго до того, как Надежда Кадышева стала феноменом среди зумеров, а Татьяна Куртукова выпустила свою «Матушку». К примеру, ещё с 2013 года в его репертуаре есть песня «Под дугой колокольчик поёт», стилизованная под народное творчество. Автор слов к композиции — Борис Гарлицкий, музыку написал Матвей Николаевский. Шаляпин спел песню в эфире телепрограммы «Доброго здоровьица» в 2013 году, а также выступил с ней на московском Дне города в 2023-м. На концерт в Москве Шаляпин вышел в русской народной рубахе.

«Костёр на снегу»

Песню о колокольчике Шаляпин мог запросто позаимствовать из репертуара Людмилы Зыкиной, но артист также вдохновлялся творчеством других советских исполнительниц. На его концертах можно услышать песню «Костёр на снегу», которую изначально исполняла Майя Кристалинская. Слова к ней написал известный поэт-песенник Леонид Дербенёв, а музыку — советский композитор Александр Зацепин.

«Я любил тебя»

Помимо народных песен и романсов, в репертуаре Шаляпина есть и песни от больших шансонье. Такой, к примеру, можно назвать композицию «Я любил тебя», написанную Евгением Кобылянским. Музыкант известен сотрудничеством с Михаилом Шуфутинским, Григорием Лепсом и даже английской рок-группой Pink Floyd. Сам Шаляпин исполняет эту песню с 2010 года.

«Мама»

В 2020 году Прохор Шаляпин выпустил композицию для главной женщины своей жизни — мамы. Слова для песни написала поэтесса и телеведущая Ирина Мишина, а музыку — композитор Мария Богомолова. В трогательной балладе артист благодарит родительницу за защиту и безусловную поддержку на любом этапе жизни. Также Шаляпин просит мать «помолиться» за него. Трепетное исполнение певца и незыблемость темы помогли балладе прийтись по душе поклонникам артиста, хотя песня так и не стала большим хитом.

