Майкл Джексон стал первым артистом, попадавшим в чарты в течение 60 лет

Американский поп-артист Майкл Джексон поставил новый рекорд. Музыкант стал первым, кому удалось попасть в чарты в шести разных десятилетиях. Это произошло после того, как его хит Thriller вновь оказался в чарте Billboard Hit 100, заняв десятую строчку.

© Nicolas Reed/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Как передаёт Variety, за минувшую неделю композицию прослушали больше 23 миллионов раз. Статистика включает в себя прослушивания на музыкальных онлайн-стримингах и случаи, когда композицию включали на различных радиостанциях.

Различные хиты покойного Джексона регулярно попадали в чарты, начиная с 1971 года. Из 30 композиций, занимавших различные строчки, 13 возглавили чарт. Новое достижение позволило артисту превзойти Энди Уильямса, сумевшего попасть в чарты десять раз на протяжении пяти десятилетий.

В последний раз Джексон попадал в Billboard Hot 100 в 2018 году: это случилось благодаря песне Дрейка Don't Matter To Me. Покойный артист указан в композиции в роли приглашённого.

Всплеск интереса к творчеству Джексона связан с прошедшим Хэллоуином, а также грядущей премьерой байопика о жизни и творчестве покойного артиста. Первый трейлер, вышедший 6 ноября, уже стал самым просматриваемым тизером байопика в истории кинематографа. Для кинокомпании Lionsgate, занимающейся производством картины, трейлер стал самым просматриваемым промороликом в истории студии вообще.

