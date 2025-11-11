Charli XCX обжигает себя воском в клипе House к «Грозовому перевалу»

Британская артистка Charli XCX выпустила песню и клип на песню House. Композиция войдёт в саундтрек фильма «Грозовой перевал», премьера которого намечена на 13 февраля 2026 года. Участие в записи песни и съёмках клипа принял участник культовой арт-рок-группы The Velvet Underground Джон Кейл.

Режиссёром клипа выступил Митч Райан, также снимавший ролики для SZA, Эддисон Рей, Росалии и Оливии Родриго. Среди его видеоработ также — клип на песню Charli XCX «party 4 u».

Ролик на House не имеет чёткого сюжета и собран из растянутых сцен в замедленной съёмке. На протяжении клипа артистка бежит по лесу, трясёт шевелюрой и капает воском на свои ноги. В ролике также мелькают мрачный океан, чёрный лошадиный круп и ворон, хлопающий крыльями на кровати. Видео исполнено в готической эстетике, а его цветовая палитра основывается на оттенках чёрного, тёмно-синего и белого.

По словам Charli XCX, режиссёр «Грозового перевала» Эмеральд Феннел предложила ей записать песню для саундтрека на прошлое Рождество. Певица призналась, что вдохновилась сразу же, как только прочла сценарий. Размышляя о «Грозовом перевале», Charli XCX использовала слова «страсть, боль, Англия, холод и грязь». Слова артистки приводит NME.

