Елена Ваенга — «Курю»: текст песни, история создания, интересные факты

Многие женщины, переживавшие эмоциональные треволнения с сигаретой в руке, услышат себя в песне Елены Ваенги «Курю». Честная композиция о боли от чужих слов быстро стала отличным примером современного шансона и принесла исполнительнице всероссийскую славу. «Рамблер» приводит текст композиции и рассказывает историю её создания. Тут же можно послушать «Курю», а также посмотреть видео с живым исполнением композиции.

Текст песни Елены Ваенги «Курю»

[Куплет 1]

Если бы ты знал, как мне жаль,

Если бы ты знал, как болит,

Если бы ты видел мою печаль в лицо,

Ты б узнал, что она говорит.

Да неважно, что ты сказал,

Ведь неважно, что, а как,

Я тебя увидела, я поняла,

Да и ты далеко не дурак.

[Припев]

Снова стою одна,

Снова курю, мама, снова,

А вокруг тишина,

Взятая за основу.

Снова стою одна,

Снова курю, мама, снова,

А вокруг тишина,

Взятая за основу.

[Куплет 2]

Блин, какой печальный момент,

Вот как тут не спросить: "Где стакан?"

Так вроде бы нашли пятый элемент,

Разделив его напополам.

Да неважно, что ты сказал,

Ведь неважно, что, а как,

А я тебя услышала, я поняла,

Да и ты далеко не дурак.

[Припев]

Снова стою одна,

Снова курю, мама, снова,

А вокруг тишина,

Взятая за основу.

Снова стою одна,

Снова курю, мама, снова,

А вокруг тишина,

Взятая за основу.

[Куплет 3]

Если бы ты знал, как мне жаль,

Если бы ты знал, как болит,

Вот если бы ты видел мою печаль в лицо,

Ты б узнал, что она говорит.

Да неважно, что ты сказал,

Ведь неважно, что, а как,

А я тебя услышала, я поняла,

Да и ты далеко не дурак.

[Припев]

Снова стою одна,

Снова курю, мама, снова,

А вокруг тишина,

Взятая за основу.

Снова стою одна,

Снова курю, мама, снова,

А вокруг тишина,

Взятая за основу.

А вокруг тишина,

Взятая за основу,

А вокруг тишина...

История создания песни Елены Ваенги «Курю»

Елена Ваенга выпустила «Курю» в 2008-м: композиция вошла в альбом «Клавиши». Как артистка рассказывала в интервью Алле Пугачёвой в том же году, вдохновением для песни послужила её ссора с другом Михаилом. Ваенга вспомнила, что пришла в гости к другу и включила концерт юмориста Евгения Петросяна. Её товарищ в это время спал.

Я начала очень громко смеяться. Причём я некрасиво смеюсь! Мне папа всегда говорит: «Господи, у тебя смех не как у барышни! Гогот!» Миша проснулся, разозлился и вышвырнул меня из дома. Сказал, мол, «Лена, ты не у себя дома». Было очень холодно, а у меня с собой только сигарета. Ни денег, ни зажигалки, и сел телефон! Думаю: «Посижу-ка я на качельках, подумаю, как выкрутиться». Сажусь на качели, а попа не пролезает!

Композиция «Курю» стала для Ваенги первым настоящим хитом: именно за неё артистка получила свою первую статуэтку «Золотой граммофон».

Текст песни посвящён тяжёлому эмоциональному моменту, в котором Ваенга переживает болезненные слова, высказанные её близким человеком. Она пытается справиться с чувствами с помощью сигарет, но это не помогает. Героиня песни осознаёт, что её одиночество настолько абсолютно, что ему можно противопоставить лишь основательную, всепоглощающую тишину.

Интересные факты о песне «Курю» Елены Ваенги

Елена Ваенга регулярно исполняет песню «Курю» на сольных, а также на больших сборных концертах. Например, в Сети можно посмотреть ролики с выступления артистки в концертном зале «Октябрьский» 30 января 2023 года или концерта «Новогодняя ночь» на Первом канале.

