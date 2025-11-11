Елена Ваенга — «Курю»: текст песни, история создания, интересные факты
Многие женщины, переживавшие эмоциональные треволнения с сигаретой в руке, услышат себя в песне Елены Ваенги «Курю». Честная композиция о боли от чужих слов быстро стала отличным примером современного шансона и принесла исполнительнице всероссийскую славу. «Рамблер» приводит текст композиции и рассказывает историю её создания. Тут же можно послушать «Курю», а также посмотреть видео с живым исполнением композиции.
Текст песни Елены Ваенги «Курю»
[Куплет 1]
Если бы ты знал, как мне жаль,
Если бы ты знал, как болит,
Если бы ты видел мою печаль в лицо,
Ты б узнал, что она говорит.
Да неважно, что ты сказал,
Ведь неважно, что, а как,
Я тебя увидела, я поняла,
Да и ты далеко не дурак.
[Припев]
Снова стою одна,
Снова курю, мама, снова,
А вокруг тишина,
Взятая за основу.
Снова стою одна,
Снова курю, мама, снова,
А вокруг тишина,
Взятая за основу.
[Куплет 2]
Блин, какой печальный момент,
Вот как тут не спросить: "Где стакан?"
Так вроде бы нашли пятый элемент,
Разделив его напополам.
Да неважно, что ты сказал,
Ведь неважно, что, а как,
А я тебя услышала, я поняла,
Да и ты далеко не дурак.
[Припев]
Снова стою одна,
Снова курю, мама, снова,
А вокруг тишина,
Взятая за основу.
Снова стою одна,
Снова курю, мама, снова,
А вокруг тишина,
Взятая за основу.
[Куплет 3]
Если бы ты знал, как мне жаль,
Если бы ты знал, как болит,
Вот если бы ты видел мою печаль в лицо,
Ты б узнал, что она говорит.
Да неважно, что ты сказал,
Ведь неважно, что, а как,
А я тебя услышала, я поняла,
Да и ты далеко не дурак.
[Припев]
Снова стою одна,
Снова курю, мама, снова,
А вокруг тишина,
Взятая за основу.
Снова стою одна,
Снова курю, мама, снова,
А вокруг тишина,
Взятая за основу.
А вокруг тишина,
Взятая за основу,
А вокруг тишина...
История создания песни Елены Ваенги «Курю»
Елена Ваенга выпустила «Курю» в 2008-м: композиция вошла в альбом «Клавиши». Как артистка рассказывала в интервью Алле Пугачёвой в том же году, вдохновением для песни послужила её ссора с другом Михаилом. Ваенга вспомнила, что пришла в гости к другу и включила концерт юмориста Евгения Петросяна. Её товарищ в это время спал.
Я начала очень громко смеяться. Причём я некрасиво смеюсь! Мне папа всегда говорит: «Господи, у тебя смех не как у барышни! Гогот!» Миша проснулся, разозлился и вышвырнул меня из дома. Сказал, мол, «Лена, ты не у себя дома». Было очень холодно, а у меня с собой только сигарета. Ни денег, ни зажигалки, и сел телефон! Думаю: «Посижу-ка я на качельках, подумаю, как выкрутиться». Сажусь на качели, а попа не пролезает!
Композиция «Курю» стала для Ваенги первым настоящим хитом: именно за неё артистка получила свою первую статуэтку «Золотой граммофон».
Текст песни посвящён тяжёлому эмоциональному моменту, в котором Ваенга переживает болезненные слова, высказанные её близким человеком. Она пытается справиться с чувствами с помощью сигарет, но это не помогает. Героиня песни осознаёт, что её одиночество настолько абсолютно, что ему можно противопоставить лишь основательную, всепоглощающую тишину.
Интересные факты о песне «Курю» Елены Ваенги
Елена Ваенга регулярно исполняет песню «Курю» на сольных, а также на больших сборных концертах. Например, в Сети можно посмотреть ролики с выступления артистки в концертном зале «Октябрьский» 30 января 2023 года или концерта «Новогодняя ночь» на Первом канале.
