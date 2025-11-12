Чем Лоза, Киркоров и другие объяснили успех Кадышевой и Булановой

В 2025 году сразу две опытные певицы добились внезапного вирусного успеха. Весной фолк-артистка Надежда Кадышева стала «новым кумиром зумеров», а к лету новую популярность обрела Татьяна Буланова, в том числе благодаря вирусному видео с её «энергосберегающей» подтанцовкой. «Рамблер» изучил комментарии музыкантов, продюсеров и экспертов, объясняющих триумф артисток.

© Sergey Elagin/Business Online/www.globallookpress.com

Татьяна Буланова с артистами из ее подтанцовки Максимом и Аленой Алалыкиными

«Это культурный код»: интерес к русской культуре повышается

Некоторые музыканты объясняют внезапный успех артисток тем, что они обе представляют необычные грани русской культуры. Кадышева символизирует народные традиции и музыку. Искренность Булановой и её умение разрыдаться во время исполнения душевных песен — это признак истинной «русской души». Такого мнения придерживается певец Дмитрий Маликов.

Молодёжь теперь наряжается в кокошники, водит хороводы — и делает это с удовольствием. Это прекрасно.

Слова Маликова приводит ТАСС. Схожего мнения придерживается Прохор Шаляпин. В разговоре с порталом 360.ru музыкант признался, что посетил концерт Кадышевой ещё в 1998 году и остался под большим впечатлением.

Считаю, что она олицетворение русского духа, русского человека. В ней есть вся простота, красота, нежность в песнях, воспевание истинных ценностей, любви.

© Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Надежда Кадышева

«Это погружение в детство»: творчество как билет в тёплое прошлое

Комментируя успех артисток, певица и телеведущая Ольга Бузова использовала необычную метафору. Исполнительница хита «Мало половин» сравнила старших коллег с гречкой и бутербродами.

В какой бы ты ресторан ни пошёл, всё равно гречка с сосиской, горячий бутерброд с сыром или просто с колбаской и крепким чаем с сахаром всегда ближе. То, что мы полюбили давно, что кажется близким и вкусным, навсегда останется для нас любимым.

Показательно, что для молодёжи интерес к творчеству Кадышевой — вполне искренний. Будь это иначе, они бы не сметали билеты на её концерты, как только они появляются в продаже. Музыкальный журналист Игорь Цалер в беседе с «Рамблером» предположил, что любовь к Кадышевой начинается «как прикол», но потом всё же перерастает в искренний интерес.

Естественно, сначала это прикол, связанный с детскими воспоминаниями. А потом многие ловят свою долю удовольствия, которой можно уже не стесняться. Кроме того, песни Надежды Кадышевой соответствуют тренду на интерес к русскому фольклору, но они существуют словно в параллельном мире, не смыкаясь с реальностью.

© prostooleh/Freepik

Важность детских воспоминаний также имеет вес с точки зрения работы человеческого мозга. Психолог Софья Горбунова рассказала «Комсомольской правде», что песни Надежды Кадышевой вызывают чёткие ассоциации и сильный эмоциональный отклик.

Это вечерние беседы с бабушкой на лавочке у дома, её советы и житейская мудрость. В нейропсихологии доказано, что музыка, связанная с важными жизненными моментами, закрепляется в памяти более глубоко. Даже если человек тогда был маленьким, его мозг формирует эмоциональные ассоциации через прослушивание вместе с бабушками, дедушками или родителями.

Игорь Цалер также предположил, что песни Булановой и Кадышевой нравятся людям благодаря своей прямоте и бесконфликтности.

В случае «Золотого кольца» это откровенный праздничный разгуляй, в случае Татьяны Булановой — уход в мир личных переживаний, связанных с любовными страданиями, тоской и разлукой. Оба проекта предполагают погружение в детство, простые и ясные чувства.

«Искренность и простота»: люди тянутся к естественности

Звезда российской эстрады Филипп Киркоров отметил искренность артисток и их близость к простому человеку. Певец предположил, что из-за вездесущности технологий люди тянутся к «живому темпераменту», который олицетворяет Кадышева. В движениях танцоров Булановой, по мнению Киркорова, многие увидели самих себя.

Ребята-танцоры у Тани Булановой — это как парень «из соседнего двора», «из соседней двери»… Люди приходят на концерт и понимают, что так же могут танцевать, это сближает с артистом.

Слова артиста цитирует НСН.

Рок-музыкант Роман Билык, известный как лидер группы «Звери», предположил, что молодёжь попросту тянется к зрелым личностям. Артист рассказал Пятому каналу, что и сам в юности слушал не только Цоя, но и «Марка Бернеса, Вертинского и народные песни». Билык подчеркнул, что Буланова и Кадышева верны себе и тому образу, который делает их уникальными. Артист уверен, что молодым исполнителям стоит вдохновляться их примером и не стремиться быть на кого-то похожими.

© Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com

Социальный антрополог и сотрудник РАН Кирилл Королёв представил совсем неожиданное объяснение феномена Кадышевой. Эксперт отметил, что публику очаровывают её преклонный возраст и возможность прикоснуться к «реликвии», передаёт «Комсомольская правда».

Надежда Кадышева, как с удивлением открыли для себя молодые, живёт и здравствует — это стимулировало дополнительный интерес к её творчеству. Послушать вживую того, кого ты до сих пор воспринимал только «заочно», — притягательная возможность, которой охотно и с выгодой для себя пользуются многие «древние» рок-группы. На концерте Kiss в Санкт-Петербурге в 2019 году было очень много молодёжи. Прикосновение к живой истории, если угодно, — это тоже воодушевляет.

Среди публичных личностей нашлись и те, кто усомнился в том, что искренность Кадышевой играет главенствующую роль в её успехе. Телеведущая Ксения Собчак в своих соцсетях сравнила певицу с «анимированной WhatsApp-открыткой» и назвала её образ «псевдорусским». Журналист Отар Кушанашвили в беседе с ТВЦ вовсе предположил, что молодёжь просто «глазеет» на её выступления, не задумываясь о ценности её композиций.

Для TikTok-поколения это ещё и момент цирковой. В этом ничего обидного для артистов нет, на Rammstein тоже ходили ради шоу. Для молодых, 20-летних, это очень забавная, смешная женщина, а уже потом они начинают подпевать.

«Вирусность — это удача»: успех непредсказуем

Хотя со стороны может показаться, что в творчестве Булановой и Кадышевой есть определённые составляющие, из которых можно сложить формулу успеха, воспользоваться ею удастся не всем. Певица Марина Хлебникова рассказала уральскому порталу URA.RU, что её коллеги добились успеха благодаря искренности, ностальгии и третьему компоненту, неподвластному человеку.

Я считаю, чтобы получился успех, должен быть элемент большой удачи. Понятно, что над этим успехом работают люди, но в целом вирусность — это удача. Мы этим невластны распорядиться.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Марина Хлебникова

О важности случайных обстоятельств также высказался Стас Михайлов. Исполнитель хита «Всё для тебя» рассказал Пятому каналу, что популярность артисток не связана с ростом их навыков или переменами в имидже.

Время щёлкнуло, и так получилось, что эти песни опять сейчас очень нужны. Мне очень нравятся их песни, что у Булановой, что у Кадышевой, дай бог им здоровья. Людей цепляет простота, ведь всё, о чём они поют, очень понятно и доступно.

«Это унизительно»: останутся ли Буланова и Кадышева на гребне славы

Эксперты сходятся во мнении, что нынешняя популярность артисток — это временное явление. К примеру, пиар-эксперт Юлия Матеева сравнила ситуацию Кадышевой и Булановой с триумфом Кати Лель. В конце 2023 года её песня «Мой мармеладный» внезапно стала мировым хитом, но уже в 2024-м тренд уступил место другим композициям. Слова эксперта процитировала «Комсомольская правда».

Чтобы сохранить внимание публики, певицы будут вынуждены предложить нечто свежее. По мнению автора-исполнителя Юрия Лозы, для обеих артисток это будет унизительно.

Я могу только посочувствовать. Хорошо, они сейчас попоют, попляшут, соберут денег, но потом и Тане, и Наде придётся подстраиваться под тренды молодёжи, чтобы их дальше захотели слушать и смотреть. Мир шоу-бизнеса очень жестокий, и он выбрасывает любого, кто уже неликвиден.

© Сергей Мамонтов/РИА Новости

Лоза предположил, что уже в 2026 году популярность певиц сойдёт на нет, сообщает «Общественная служба новостей».

Негативную грань популярности также отметил артист Шура. Музыкант высказался как товарищ Булановой и рассказал Пятому каналу, что его подруга переживает из-за накатившей популярности.

Она сама сейчас расстроена, потому что не творчество заинтересовало людей, а вот этот балет, Господи. Я говорю: «Танька, давай на этом денег собирай, пока приглашают, зачем ты сейчас так? Сама-то классная!»

За что хвалят и ругают «Интервидение-2025»: обзор прессы