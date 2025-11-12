«Плевать, что вы пишете»: Элис Купер дал неожиданный совет молодым артистам

Американский артист Элис Купер, которого часто зовут основоположником шок-рока, дал совет начинающим музыкантам. На вопрос, с чего стоит начинать, Купер порекомендовал новичкам послушать The Beatles, объяснив это тем, что «ливерпульская четвёрка» умела писать простые песни с запоминающимися мелодиями.

© Christopher Khoury/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Нет, я не шучу. Мне плевать, если вы пишете дэт-метал. Песня — это не только гитарный рифф или барабанный ритм. Плохо, если вы не можете сесть и просто спеть эту песню, даже если вы самый озлобленный человек на свете.

Купер вспомнил, как молодые артисты подходили к нему с просьбой оценить их материал. Некоторым музыкант отвечал: «Вижу, что вы злитесь, потому что вы на меня орёте. Но где же песня?»

Затем Купер советовал провести неделю, слушая только песни групп The Beatles, Beach Boys и The Four Seasons. Музыкант подчеркнул, что необязательно ориентироваться на звучание этих коллективов; важно понимать структуру песни. Купер подчеркнул, что нужно искать мелодию, а «просто кричать» нельзя. Артист уверен, что, если музыканты выбирают путь крика, они «продержатся недолго». Слова Купера передаёт Blabbermouth.

