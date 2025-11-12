Сабрина Карпентер станет Алисой в новом мюзикле по сказке Кэрролла

Американская поп-артистка Сабрина Карпентер сыграет главную роль в новой музыкальной экранизации «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Режиссёром и сценаристкой фильма выбрана Лорин Скафария, снявшая картины «Стриптизёрши» (2019), «Будь моим парнем на пять минут» (2008) и многие другие.

© Jeremy Smith/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Карпентер также выступит в роли продюсера, передаёт Variety. Согласно источникам издания, артистка сама предложила этот проект студии Universal ещё в 2024 году. Скафария присоединилась к команде по мере разработки концепции.

Это уже не первый раз, когда Карпентер пытается стать частью истории Льюиса Кэрролла. Аналогичный проект был анонсирован ещё в 2020 году, но его развитием занимались Netflix. Фильм так и не был снят, но почему — неизвестно.

Картина станет для артистки первым большим проектом со времён коммерческого успеха её музыки в 2024 году. В подростковом возрасте Карпентер отметилась ролями в фильмах «Приключения няни» (2016) и «Рост Джоди» (2019), а также снималась в сериале Disney «Истории Райли» (2014–2017).

Поклонники Карпентер встретили новость с энтузиазмом, но нашлись и те, кто отнёсся к новой Алисе скептически. Пользователи соцсетей отмечают, что откровенный образ артистки не соответствует наивной героине Льюиса Кэрролла. Также некоторых смущает работа Скафарии над «Стриптизёршами». Комментаторы опасаются, что новая экранизация будет чрезмерно развратной и далёкой от сказочного духа оригинала.

