Оксана Самойлова пообещала запеть сразу после развода с Джиганом

Блогер и фотомодель Оксана Самойлова, проходящая через развод с рэпером Джиганом, заявила о начале музыкальной карьеры. Звезда призналась, что у неё «освободилось много энергии», поэтому Самойлова хочет «реализовать любой потенциал».

© Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

В настоящий момент не записан даже черновик грядущего сингла, но работа над ним уже ведётся. Сейчас музыкальная команда модели пишет бит. Самойлова подчеркнула, что создавать музыку сама пока не умеет, но не исключила, что в процессе в ней откроется «какой-то творческий потенциал».

Все разводятся и поют. А почему я не могу? Конечно могу!

Самойлова подчеркнула, что не намерена работать с Джиганом и хочет посотрудничать «с кем-то другим». Слова модели передаёт онлайн-портал телеканала «МУЗ-ТВ».

О разводе Оксаны Самойловой и Джигана после 17 лет брака стало известно в начале октября. В конце месяца состоялось первое судебное заседание, но сам рэпер на него не явился. Самойлову же сопровождала съёмочная команда из режиссёра и двух операторов.

Джиган после новостей о разводе пытается активно заслужить прощение Самойловой. Рэпер выпустил песню «Раз и навсегда» и снял клип, в котором показал четыре локации, значимые для их пары. На премии «Жара Media Awards», прошедшей 30 октября, артист со сцены признался Самойловой в любви.

Сама модель пока никак не реагирует на попытки Джигана помириться. Комментируя возможность примирения, Самойлова подчеркнула, что артист должен «повзрослеть».

Как вернуть себе способность любить после развода: помогут эти 5 шагов