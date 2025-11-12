Группа Lumen поставит научно-фантастический мюзикл по своим песням

Российская рок-группа Lumen анонсировала премьеру мюзикла «Структура», основанного на творчестве коллектива. Премьера постановки пройдёт трижды, с 27 по 29 марта 2026 года, площадкой станет концертный зал «Измайлово» в Москве.

© Страница группы Lumen в VK

Как коллектив сообщил в соцсетях, действие постановки развернётся в мире будущего.

Искусственный интеллект создал идеальную, но бездушную реальность, в которой больше нет места искусству. Только немногие сохраняют свою индивидуальность, своё стремление к творчеству — и именно им предстоит отстоять право на жизнь у искусственного интеллекта.

Билеты уже поступили в продажу. Их стоимость составляет от 700 до 7000 рублей.

Какие песни попадут в постановку, пока неизвестно. Также нельзя сказать, что творчество Lumen вдохновлено прогрессирующими технологиями и научной фантастикой. Изначально коллектив стал известен благодаря политически заряженным панк-рок-песням, но уже больше десяти лет выпускает меланхоличные композиции о смысле жизни, любви и одиночестве.

Один из их главных хитов «Гореть», вышедший в 2007-м, посвящён дилемме «бороться за себя или нет». Не исключено, что альтруистичный посыл песен Lumen станет основным мотивом мюзикла, который на первый взгляд не имеет ничего общего с их музыкой.

Группа Lumen была образована в Уфе в 1998 году. С тех пор музыканты выпустили десять альбомов, последний из которых вышел в 2022-м.

Коллектив стал первой российской рок-группой, объявившей о создании собственного мюзикла. Прежде о разработке подобного проекта заявляли бард Александр Розенбаум, поп-группа «Иванушки International» и рэпер Баста. Тренд на постановку мюзиклов по своим песням связан с феноменальным успехом постановки «Не бойся, я с тобой», шедшей в МДМ с 2022-го по 2024-й. Всего за полгода проката она собрала 350 тысяч зрителей, а её прибыль превысила миллиард рублей.

