Нейросетевая песня впервые возглавила главный американский чарт

Песня Walk My Walk, созданная нейросетевым артистом Breaking Rust, впервые заняла верхушку американского чарта. За неделю с 3-го по 9-е ноября композиция стала самой популярной в рейтинге «Цифровых продаж кантри-треков» Billboard.

© Соцсети Breaking Rust

Чарт учитывает композиции, проданные в интернете. На момент публикации песня насчитывает больше двух миллионов прослушиваний.

О самом Breaking Rust известно немногое. Музыкант ведёт профиль в Instagram*, на него подписано больше 35 тысяч человек. На большинстве его публикаций изображён меланхоличный мужчина в ковбойской шляпе. В биографии Breaking Rust на сайте Linktree написано, что он пишет музыку «для бойцов и мечтателей».

Профессор музыкальных технологий университета Индианы Джейсон Паламара рассказал Newsweek, что услышать след нейросети в композиции не так сложно.

Звук в каждом треке кажется сжатым и обладает странным цифровым блеском, что особенно слышится в вокале. Если вы это заметили, то всегда будете обращать на это внимание. Но в сравнении с группой The Velvet Sundown, ставшей популярной летом, прогресс очевиден. Технология вокального персонажа, которого можно заново использовать в разных песнях, улучшилась.

Паламара отметил, что лирика Breaking Rust «мутная и бессмысленная». Эксперт предположил, что сегодня поклонников кантри-музыки привлекают «яркое продюсирование и бессодержательная лирика», а не истории реальных людей.

* — не доступен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской.

У ИИ-группы уже миллион слушателей: как отличить нейросетевую музыку