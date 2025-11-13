70% людей готовы отказаться от секса ради шанса послушать музыку вживую

Развлекательная компания Live Nation, которая занимается организацией и продвижением концертов, опубликовала результаты опроса на 40 тысяч человек в 15 разных странах. Исследование установило, что живые выступления артистов можно назвать самой популярной формой развлечения. Концерты пользуются большей популярностью, чем спорт, походы в кино и занятия сексом.

© Freepik

39% респондентов ответили, что, если бы им пришлось остановиться на единственном развлечении до конца жизни, они бы не задумываясь предпочли концерты. Ещё 17% опрошенных не смогли отказаться от кинотеатров, а 14% предпочли бы посещать спортивные соревнования.

Подавляющее большинство респондентов (70%) заявили, что между сексом и концертом любимого исполнителя они выберут второе. Статистические данные приводит NME. Также 93% опрошенных предпочитают «реальное событие» цифровому, а ещё 80% готовы потратить деньги на опыт, а не на какую-либо вещь.

Авторы исследования также отметили, что популярность концертов неизменно растёт. Согласно Live Nation, только в 2025 году больше 130 миллионов людей купили билеты на различные концерты. Посещаемость стадионных шоу возросла втрое. Компания предположила, что с открытием новых концертных пространств в 2026-м популярность живых концертов возрастёт ещё больше. В Live Nation также отметили, что это не временный тренд, а перемена в том, как люди «проводят время, определяют свою личность и налаживают связи с другими».

