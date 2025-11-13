Могли стать преступниками: почему отец Майкла Джексона бил своих детей

30 ноября издательства «Эксмо» и «Бомбора» выпустят биографическую книгу « ». Её автор — музыкальный журналист Алексей Мягков, создатель YouTube-канала «Культура попсы». Писатель рассматривает путь музыканта со всех сторон, как если бы он сам был членом семьи покойного Джексона.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок, в котором Мягков рассказывает о тяжёлых отношениях артиста с отцом. Джозеф Джексон считал физическое насилие основной мерой воспитания, что сказалось на его отношениях с детьми. В отрывке автор также затронул первые попытки семьи Джексонов заполучить контракт, разъезжая по различным музыкальным конкурсам.

«Он так пытался показать, что заботится о нас. Даже если для этого нужно было ударить, он пытался нас сберечь», — из интервью Джермейна Джексона для ABC News.

«Всегда был этот фасад, улыбки на камеру, но дома всё было иначе, мы жили совсем другой жизнью… Было очень-очень тяжело, отец был очень строгим, он бил нас. Ремнями, кулаками, чем угодно. Когда мои братья подросли, он мог ударить так сильно, что они могли упасть с лестницы, и так было постоянно», — из интервью Ла Тойи Джексон в рамках промотура для её автобиографии.

«Мне не было даже восьми, когда он начал бить меня. И не помню, что такого я сделала. Не могу вспомнить, могла ли заслужить такое. Однажды я попыталась назвать его папой, но он запретил. Он сказал: “Я для вас Джозеф. Зовите меня Джозефом”», — из интервью Джанет Джексон для СNN.

«Если он бил меня, то я пытался ударить в ответ. А потом убегал из дома и прятался. Это было кошмарно», — из интервью Майкла Джексона для ABC.

Как говорили братья и сёстры Майкла, он был слишком мягким и ранимым для таких жестоких методов воспитания Джозефа.

Отец мог не только побить своих детей, но и напугать. Например, когда они забывали закрыть окна в своей комнатушке на ночь, Джозеф мог забраться через открытое окно в маске и накричать на детей, просто чтобы проучить.

Несмотря на всё это, в автобиографической книге Moonwalk Майкл благодарит отца за то, что тот подготовил детей к жестокой музыкальной индустрии, сделал так, чтобы детей никогда и никто не мог обмануть, а ещё за то, что Джозеф не забирал все деньги себе и не эксплуатировал детей только для своей выгоды. Говоря о детстве рядом с Джозефом, Майкл лишь упоминает, что так и не узнал своего отца, а их личные отношения были холодными.

С каждым годом Майкл отстранялся от отца всё больше, сближаясь с матерью. Он был куда больше похож на неё, между ними росла крепкая связь, в то время как связь с отцом увядала.

«У нас с Майклом были особенные отношения. Он всегда говорил, что очень похож на меня, а я всегда отвечала: “Я вижу себя в тебе, но не хочу, чтобы ты был таким же, как я”. Я говорила так, потому что не хотела, чтобы он был таким же доверчивым и мягким, как я, но он именно таким и был», — Кэтрин Джексон в документальном фильме «Майкл Джексон: Жизнь кумира», 2011 год.

И всё же, несмотря на чрезмерную жестокость и холодность Джозефа, в новых интервью старшие дети часто защищают отца и говорят, что такое воспитание было необходимо, чтобы они не закончили как дети из других бедных семей в Гэри, став наркоманами или преступниками.

Джозеф боялся, что дети закончат в бедности или им придётся идти на работу на тот же самый завод, где вкалывал он сам, а это место, по словам друзей и родственников Джексонов, было настоящим адом на земле. Конечно, родителям не хотелось такой судьбы для детей, и они воспитывали их так, чтобы в них было достаточно силы и дисциплины и они смогли вырваться из Гэри. К сожалению, они знали только один метод воспитания, который, по их мнению, мог поспособствовать этому, — насилие.

Кроме того, в защиту Джозефа младшие Джексоны рассказывают о том, как он иногда водил сыновей на рыбалку, учил боксировать и защищаться. Впрочем, в то же время на дочерей он обычно не обращал никакого внимания.

И разумеется, теперь у него с сыновьями была идея, настоящая общая цель — получить контракт со студией звукозаписи и стать большими музыкантами.

В 1964 году Джексоны впервые участвуют в конкурсе талантов. Они приходят на шоу в среднюю школу Рузвельта, исполняют песни My Girl группы The Temptations и Barefootin’ Роберта Паркера — и выигрывают. Тогда же Майкл впервые показывает и танцевальные навыки, сняв ботинки прямо на сцене и начав танцевать в проигрыше хита Роберта Паркера.

После этого Джексоны будут ходить на все местные конкурсы, а иногда и выезжать за пределы городка. На каждом конкурсе благодаря тщательной и усердной подготовке они занимали призовые места. Важно отметить, что в те годы подобные конкурсы имели гораздо большее значение, чем сейчас, и действительно являлись шагом на пути к серьёзному контракту со звукозаписывающей студией и профессиональной карьере. На таких конкурсах артисты могли быть не только замечены людьми из музыкальной индустрии, но и получали возможность наработать профессиональное портфолио. Так что Джексоны ездили по мелким конкурсам не просто ради развлечения или в качестве хобби. Они хотели сколотить карьеру и добиться контракта.

Вскоре жизнь Джексонов превратилась в постоянные разъезды по ближайшим городам и конкурсам. Утром они уходили в школу, к трём часам дня возвращались домой, где их уже ждал отец с готовыми к репетиции инструментами, спустя четыре часа работы ребята собирались и ехали на выступление в местном клубе Mr. Lucky’s или отправлялись в Чикаго на очередной конкурс. В перерывах между выступлениями они пытались делать уроки. Возвращались домой Джексоны только к трём-четырём часам утра и сразу ложились спать. На следующий день всё повторялось по кругу. Как можно догадаться, о нормальном детстве и привычных для детей забавах мечтать и не приходилось.

За каждый сорокаминутный концерт в клубе они получали около семи долларов. Наибольшее удовольствие от этих выступлений получал, конечно же, их восьмилетний солист Майкл, который активно пытался подражать на сцене Джеймсу Брауну. С жизнью и творчеством легендарного артиста у Джексона, кстати, будет немало параллелей.

Браун тоже родился и вырос в удручающей бедности, начал музыкальную карьеру с участия в группе Famous Flames, исполняя классический мелодический госпел и r’n’b. А затем Джеймс Браун, почувствовав свою силу, взялся за эксперименты: его музыка нарушает все каноны популярной музыки середины 50–60-х годов. Мелодичность и лиричность уступают место ритму и груву. В некоторых композициях Брауна даже не прослеживается чёткая структура, ему достаточно только ритм-секции, вокальных приёмов и умения подать материал.

Позже именно Браун окажется основоположником современного соула, хип-хопа и диско, наследие Брауна сделает ритм главным структурным элементом музыки, а сам музыкант получит прозвища «крёстный отец соула» и «самый трудолюбивый человек в музыкальной индустрии». Джеймс Браун будет вторым самым известным артистом своего времени, уступая только Элвису Пресли. Но для темнокожего населения он будет номером один, хотя позже ему удастся влюбить в себя и белых американцев, совсем как Майклу.

Его выступления, подход к перформансу и музыке станут для Майкла Джексона главными ориентирами. Позже он признается, что никто не повлиял на его творчество так, как Джеймс Браун.

«Увидев, как он двигается, я был заворожен. Я никогда не видел артиста, который выступал бы так, как это делал Джеймс Браун, и после того, как увидел его, понял, что именно этим я хочу заниматься до конца жизни», — Майкл Джексон в своей речи на похоронах Джеймса Брауна, 2006 год.

Пока количество выступлений Джексонов увеличивалось, увеличивались и расходы на группу. Джозеф тратил огромные для семьи деньги на новые инструменты и поездки в разные города неподалеку от Гэри. Это довольно быстро стало проблемой и сильно волновало Кэтрин.

По её словам, они с Джозефом очень много спорили и ругались из-за трат отца семейства, однако в конечном счёте последнее слово в их семье всегда было за ним. Так что все слова Кэтрин о том, что они еле сводят концы с концами и иной раз денег не хватает на еду, оставались почти незамеченными.

