Бьянка заявила, что артистам не нужно высшее музыкальное образование

R&B-певица Бьянка считает, что высшее музыкальное образование может вредить современным артистам. Об этом она рассказала в беседе с редактором «Рамблера» на музыкальном фестивале «Новое Радио ДВИЖ».

© Соцсети Бьянки

Бьянка отметила, что исполнителям нужна музыкальная база, но с ней важно не переусердствовать: «Я думаю, что артистам нужно среднее музыкальное образование. Когда человек имеет высшее, он начинает рассуждать как математик, а не музыкант».

Сама Бьянка окончила музыкальную школу по классу виолончели. В подростковом возрасте она также пела в Государственном оркестре симфонической и эстрадной музыки Белоруссии под руководством дирижёра Михаила Финберга.

