Певица Адель дебютирует на большом экране в фильме про певцов-кастратов

Английская поп-дива Адель снимется в фильме Тома Форда «Плач к небесам», основанном на одноимённом романе Энн Райс. Для артистки это будет актёрским дебютом.

© CBS/globallookpress.com

Помимо Адель, в фильме задействованы Аарон Тейлор-Джонсон, Колин Фёрт, Николас Холт, Киран Хайндс, Пол Беттани и другие. Распределение ролей пока неизвестно.

В настоящий момент фильм находится в стадии препродакшена: команда ищет локации, финализирует бюджет и составляет дальнейшее расписание. Съёмки начнутся в середине января. Согласно предварительному плану, премьера картины состоится поздней осенью 2026 года. Об этом сообщает Deadline.

Энн Райс прежде всего известна как автор романа «Интервью с вампиром». Сюжет «Плача к небесам» разворачивается в Италии XVIII века. В центре сюжета — два певца-кастрата Гвидо Маффео и Тонио Трески. Они оба пытаются преуспеть в мире итальянской оперы, но сталкиваются с разными препятствиями.

Работа Форда станет первой экранизацией этого романа. Хотя режиссёр хорошо известен как владелец собственного модного дома, его фильмы высоко оценивались критиками. Картины Форда «Одинокий мужчина» (2009) и «Под покровом ночи» дважды принесли режиссёру награды Венецианского кинофестиваля.

