Оззи Осборн был тайно госпитализирован за две недели до последнего концерта
Вдова покойного метал-музыканта Оззи Осборна Шерон Осборн призналась, что артист был тайно госпитализирован за две недели до своего прощального концерта. Причина, по которой артисту потребовалась срочная врачебная помощь, не раскрывалась.
Осборн подчеркнула, что об этом никто не должен был узнать. Вдова экс-лидера Black Sabbath заявила, что ужасно боялась огласки.
Мы установили охрану и сказали персоналу больницы никого не пускать. У них были фотографии каждого, кто может пройти. Кто бы ни спрашивал про Оззи, им должны были ответить, что его здесь нет.
Осборн поблагодарила персонал больницы за ответственность и профессионализм и вспомнила, что к музыканту несколько раз пытались пройти чужие люди. Они представлялись братьями Оззи Осборна, хотя его настоящие родственники даже не знали о случившемся. Шерон Осборн постоянно посылала охрану на проверку, так как была уверена, что это журналисты, прознавшие о госпитализации музыканта.
В новом выпуске семейного подкаста The Osbournes Unfiltered вдова музыканта, а также его сын Джек и дочь Келли также рассказали, что Оззи Осборну стало хуже в декабре 2024 года. В первую неделю месяца музыкант упал, и его здоровье пошатнулось.
Покойный артист жил с диагностированной болезнью Паркинсона с 2003 года. Из-за травмы, полученной в 2019-м, Осборн перенёс несколько операций на позвоночнике и был вынужден выступать и передвигаться в инвалидном кресле.
Его прощальный концерт Back To Beginning прошёл 5 июля 2025-го в бирмингемском Вилла-Парке. Помимо золотого состава Black Sabbath, в шоу участвовали группы Metallica, Lamb Of God, Mastodon, Anthrax и многие другие. Молодой рок-музыкант Yungblud выступил с собственной версией песни Changes. Позже композиция вышла на стримингах и даже получила номинацию на «Грэмми» в категории «Лучшее рок-исполнение».
Оззи Осборн скончался 22 июля того же года. Музыканту было 76 лет.