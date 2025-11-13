Оззи Осборн был тайно госпитализирован за две недели до последнего концерта

Вдова покойного метал-музыканта Оззи Осборна Шерон Осборн призналась, что артист был тайно госпитализирован за две недели до своего прощального концерта. Причина, по которой артисту потребовалась срочная врачебная помощь, не раскрывалась.

© Stephen Lock/globallookpress.com

Осборн подчеркнула, что об этом никто не должен был узнать. Вдова экс-лидера Black Sabbath заявила, что ужасно боялась огласки.

Мы установили охрану и сказали персоналу больницы никого не пускать. У них были фотографии каждого, кто может пройти. Кто бы ни спрашивал про Оззи, им должны были ответить, что его здесь нет.

Осборн поблагодарила персонал больницы за ответственность и профессионализм и вспомнила, что к музыканту несколько раз пытались пройти чужие люди. Они представлялись братьями Оззи Осборна, хотя его настоящие родственники даже не знали о случившемся. Шерон Осборн постоянно посылала охрану на проверку, так как была уверена, что это журналисты, прознавшие о госпитализации музыканта.

В новом выпуске семейного подкаста The Osbournes Unfiltered вдова музыканта, а также его сын Джек и дочь Келли также рассказали, что Оззи Осборну стало хуже в декабре 2024 года. В первую неделю месяца музыкант упал, и его здоровье пошатнулось.

Покойный артист жил с диагностированной болезнью Паркинсона с 2003 года. Из-за травмы, полученной в 2019-м, Осборн перенёс несколько операций на позвоночнике и был вынужден выступать и передвигаться в инвалидном кресле.

Его прощальный концерт Back To Beginning прошёл 5 июля 2025-го в бирмингемском Вилла-Парке. Помимо золотого состава Black Sabbath, в шоу участвовали группы Metallica, Lamb Of God, Mastodon, Anthrax и многие другие. Молодой рок-музыкант Yungblud выступил с собственной версией песни Changes. Позже композиция вышла на стримингах и даже получила номинацию на «Грэмми» в категории «Лучшее рок-исполнение».

Оззи Осборн скончался 22 июля того же года. Музыканту было 76 лет.

