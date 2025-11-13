В Австралии заподозрили землетрясение после концерта AC/DC

Хард-рок-группа AC/DC дала первый концерт в рамках австралийского турне Power Up. Выступление оказалось столь мощным, что вызвало активность, аналогичную полноценному землетрясению. Об этом сообщили сотрудники Сейсмического исследовательского центра.

Согласно учёным, они зарегистрировали частоту колебаний от 2 до 5 Гц. Такой активности достаточно, чтобы люди почувствовали, как земля трясётся под ногами. По словам сотрудника центра Адама Паскаля, такой эффект объясняется звуковыми вибрациями, исходящими из колонок, а также прыгающими людьми.

Центр, определивший активность, расположен примерно в 3 км от концертной площадки, но грохот выступления был слышен даже на расстоянии в 9,6 км. Хотя организаторы не сообщили, сколько было продано билетов, вместимость площадки составляет около 100 тысяч человек.

Это уже не первый раз, когда большое шоу вызывает сейсмическую активность, напоминает Billboard. Такой же эффект на Австралию оказали шоу Тейлор Свифт в 2024-м и недавние выступления брит-рок-группы Oasis, воссоединившейся в августе 2024-го.

AC/DC гастролируют по Австралии впервые с 2015 года. Турне включает в себя девять концертов, которые пройдут в Сиднее, Аделаиде, Перте и Бризбене. 16 ноября коллектив повторно выступит в Мельбурне.

