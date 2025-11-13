Шакира танцует с тиграми в новом клипе ко второму «Зверополису»

Колумбийская поп-певица Шакира представила клип на песню Zoo, ставшую основным саундтреком второй части «Зверополиса». В ролике артистка одета в фиолетовый костюм и рожки, что роднит её с героиней мультфильма антилопой Газелли.

Сцены, в которых Шакира танцует и поёт на большой площадке, чередуются с эпизодами из мультфильма. В них танцует уже Газелли. В клипе также можно увидеть основных героев второй части «Зверополиса»: крольчиху Джуди, лиса Ника и змея по имени Гэри. Последний выступает в роли антагониста нового мультфильма.

Шакира не только появляется на большой сцене, выступая перед сотней мультяшных зверей, но и едет на поезде и даже взбирается в гору.

Мировая премьера второй части «Зверополиса» намечена на 26 ноября. По сюжету двое зверей-полицейских, крольчиха Джуди и лис Ник, идут по следу гремучей змеи Гэри. Для этого им приходится работать под прикрытием и посещать неожиданные локации, в том числе — тайный город рептилий.

Первая часть «Зверополиса» вышла в 2016 году и собрала в мировом прокате больше миллиарда долларов. Мультфильм стал самым кассовым в истории проката России и Китая. В 2017-м «Зверополис» получил «Оскар» в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм».

