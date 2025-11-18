Измены Бритни и голые фанатки Жукова: биографии, которые стоит послушать

Музыкальный сервис Звук создал специальный раздел, в котором собрал биографии и мемуары известных артистов. Здесь вы найдёте аудиокниги о Бритни Спирс, Linkin Park, Викторе Цое, группе «Руки Вверх!» и других культовых исполнителях.

© Phil Roach/globallookpress.com

Аудиокниги об иностранных исполнителях

В открывающем блоке можно найти произведения о зарубежных артистах, где они показываются с новой стороны. Например, здесь представлена книга «Бритни Спирс: The Woman in Me», это одни из самых продаваемых и обсуждаемых мемуаров в истории. В них поп-икона нулевых, не раз втянутая в скандалы, откровенно рассказывает о тяжёлых событиях своей жизни: контроле отца, депрессии и зависимостях. Отдельное внимание артистка уделяет своим неудачным отношениям с мужчинами, в том числе с певцом Джастином Тимберлейком. Он неоднократно изменял Бритни с поклонницами и танцовщицами. Она решила ответить ему тем же, завязав роман с австралийским хореографом Уэйдом Робсоном. Особенно певицу сломил случай, когда Тимберлейк настоял на аборте Бритни, сославшись на молодой возраст исполнителей. Всё закончилось тем, что певец бросил девушку через СМС.

© Photo Image Press/globallookpress.com

Тут же находится и биография самой популярной поп-певицы современности — Тейлор Свифт. В книге жизнь артистки рассматривается через контекст её творчества. Главы посвящены альбомам поп-дивы: от дебютной одноимённой пластинки до масштабного лонгплея The Tortured Poets Department.

Любителям рока в этом блоке тоже есть на что взглянуть. Здесь представлены биографии таких культовых групп, как The Red Hot Chili Peppers, 30 Seconds to Mars, Linkin Park. Есть даже подробный гид по главным шоу Pink Floyd, пионеров прог-рока. Благодаря этой книге можно погрузиться в атмосферу концертов легендарного коллектива. Их шоу проходили и в мрачных подвалах, и на главных площадках мира.

Тем, кто неравнодушен к электронике, стоит присмотреться к аудиокниге «The Prodigy. Мы живём ритмом. История группы из первых уст». Из неё можно узнать не только о самом коллективе, ставшем феноменом 1990-х, но и о рейв-музыке и клубной культуре ушедшей эпохи.

Аудиокниги об отечественных исполнителях

В этом блоке представлено сразу же несколько книг о лидере легендарной группы «Кино» Викторе Цое. Здесь есть и биография исполнителя, и собрание его интервью, куда вошли беседы рокера со зрителями, ответы на записки после концертов и разговоры с подпольными изданиями. Книга «Цой. История рок-звезды в буквах и картинках», в свою очередь, рассказывает о музыканте необычным способом, собирая из отдельных маленьких эпизодов его жизни некую мозаику.

35 лет без Виктора Цоя: каким лидер «Кино» был на сцене и в жизни

© Vladimir Mekler/globallookpress.com

Не осталась без внимания и другая культовая личность — Владимир Высоцкий. Филолог и критик Владимир Новиков написал о нём книгу, в которой не ограничился биографией артиста. Автор также проанализировал творчество Высоцкого, попытавшись определить его место в культурно-историческом контексте эпохи.

В блок также попала книга, написанная Сергеем Жуковым «Руки Вверх! Плейлист наших воспоминаний». В ней музыкант делится историями из закулисной жизни, рассказывает, как создавались нетленные хиты, и развенчивает мифы о группе «Руки Вверх!». Сергей Жуков откровенно рассказывает о безумных случаях, происходивших с коллективом. Например, на одном из ранних концертов он в шутку предложил фанаткам «походить голышом». Девушки с первых рядов восприняли его всерьёз и начали скидывать майки. Молодой Жуков разнервничался, попросил их одеться и больше с такими просьбами к ним не обращался.

Найти все биографии можно в специальном разделе музыкального стриминга Звук по ссылке.

Бодибилдинг, стероиды и отравленные подарки: правда о Сергее Жукове