Материал создан совместно соSberZvuk

Пригожин объяснил, почему трек Валерии не получил номинацию на «Грэмми»

Анастасия Шубина

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Валерия не смогла получить номинацию на престижную американскую премию «Грэмми» из-за строгих правил. Её композиция «Исцелю» из одноимённого студийного альбома попала в лонг-лист категории «Лучшая аранжировка вокала и инструментала».

Пригожин объяснил, почему трек Валерии не получил номинацию на «Грэмми»
© Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

В начале ноября Национальная академия искусства и науки звукозаписи объявила номинантов на премию «Грэмми». Валерия и её трек «Исцелю» в шорт-листе не оказались. Иосиф Пригожин заверил, что артистка из-за этого не расстроилась, ведь оказаться среди кандидатов — это уже большое достижение.

«Нам говорят, что трек не соответствует международным стандартам и большинству требований, предъявляемых к претендентам на премию. Мне кажется, что у нас будет достаточно времени, чтобы поработать и испытать свои силы в следующем году. Но для нас это чисто забава, а не смысл и цель жизни», — заявил Иосиф Пригожин в беседе с «Общественной службой новостей».

По мнению продюсера, Валерия уже давно доказала свой талант «всем кому нужно». Он также добавил, что треки ей помогает писать международная группа музыкантов, поэтому у певицы ещё будет шанс покорить «Грэмми».

Как российские артисты попали в лонг-лист престижной американской премии «Грэмми»