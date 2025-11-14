Пригожин объяснил, почему трек Валерии не получил номинацию на «Грэмми»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Валерия не смогла получить номинацию на престижную американскую премию «Грэмми» из-за строгих правил. Её композиция «Исцелю» из одноимённого студийного альбома попала в лонг-лист категории «Лучшая аранжировка вокала и инструментала».

© Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

В начале ноября Национальная академия искусства и науки звукозаписи объявила номинантов на премию «Грэмми». Валерия и её трек «Исцелю» в шорт-листе не оказались. Иосиф Пригожин заверил, что артистка из-за этого не расстроилась, ведь оказаться среди кандидатов — это уже большое достижение.

«Нам говорят, что трек не соответствует международным стандартам и большинству требований, предъявляемых к претендентам на премию. Мне кажется, что у нас будет достаточно времени, чтобы поработать и испытать свои силы в следующем году. Но для нас это чисто забава, а не смысл и цель жизни», — заявил Иосиф Пригожин в беседе с «Общественной службой новостей».

По мнению продюсера, Валерия уже давно доказала свой талант «всем кому нужно». Он также добавил, что треки ей помогает писать международная группа музыкантов, поэтому у певицы ещё будет шанс покорить «Грэмми».

Как российские артисты попали в лонг-лист престижной американской премии «Грэмми»