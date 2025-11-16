Лепс спел с покойным Высоцким, у «Ленинграда» расстрел: новые песни

Григорий Лепс поёт дуэтом с покойным Владимиром Высоцким, «Ленинград» больше не шутят и не матерятся, а Баста помогает соведущему «Натальной карты» стать звездой. О самых интересных музыкальных релизах прошедшей недели читайте в подборке «Рамблера».

Синглы

Женя Трофимов, «Комната Культуры» — «Добегу»

Жанр: поп-рок.

Расстояние — главное препятствие в песнях Жени Трофимова и его группы «Комната культуры». Как и в хите «Поезда», персонажи находятся далеко друг от друга. Это не останавливает главного героя, который не может выкинуть из головы девушку. Он обещает, что обязательно «добежит» до неё. В сингле «Комната культуры», как и раньше, объединяют заедающие поп-мелодии с мощной рок-энергетикой.

Баста, Дмитрий Журавлёв — «Девочка в цветах»

Жанр: поп.

Актёр и комик Дмитрий Журавлёв, известный по шоу «Натальная карта», решил стать певцом. После выпуска сольных треков он объединился с титаном российской музыки — рэпером Бастой. Вместе они представили композицию «Девочка в цветах». Это ностальгический сингл о студенческой влюблённости. Главный герой не может перестать думать о прекрасной девушке, но подойти к ней боится. Поэтому он просто ждёт, когда она вновь появится в его поле зрения. Куплеты, в которых сосредоточились мысли парня, речитативом исполнил Баста. Дмитрий Журавлёв в свою очередь отвечал за припевы.

Григорий Лепс, Владимир Высоцкий — «Парус, или Песня беспокойства»

Жанр: поп.

Григорий Лепс и его команда подарили новую жизнь композиции покойного Владимира Высоцкого. Артисты, а точнее, их цифровые аватары, впервые исполнили «Парус, или Песню беспокойства» во время шоу «Высоцкий. Высота», которое прошло в октябре на московской площадке «Live Арена». Текст шлягера Лепс менять не стал, но музыку обогатил своими фирменными рок-мотивами, которые органично подошли рычащему голосу Высоцкого. Лепс также не упустил возможности покрасоваться вокальными данными, поэтому в новом варианте «Паруса» он старательно удерживает длинные ноты.

«Ленинград» — «Расстрел»

Жанр: поп-рок.

«Ленинград» выпустили крайне необычную для себя песню: в ней нет ни мата, ни иронии. Композиция «Расстрел» проникнута болью и тоской, ведь Сергей Шнуров в ней поёт о парне, жизнь которого трагически оборвалась. Сопровождают эту тему обильные описания природы. Нежные духовые партии в треке пересекаются с яростными электрогитарами. Для придания большей эмоциональности в припевах Шнуров использует рычащую манеру исполнения.

Mona — «Попрошу тебя»

Жанр: поп.

Специально для шоу «Битва поколений» певица Дарья Кустовская, она же Mona, перепела хит нулевых «Попрошу тебя» от группы «Вирус». Хотя текст остался прежним, настроение песни изменилось кардинально. Кустовской удалось из танцевальной композиции сделать меланхоличную балладу с рокерской атмосферой. В новом варианте известная песня предстаёт как мольба о любви. Немалую роль в этом сыграл эмоциональный и надрывный вокал Кустовской.

Gráta — «Меч»

Жанр: альтернатива.

Актриса и певица Мария Мацель, выступающая под псевдонимом Gráta, погружает слушателей в мрачную атмосферу с помощью агрессивных и немного режущих мелодий. Новый трек артистки — это манифест «удобного человека», который долгое время копил в себе ярость и боль. В самом начале Gráta нежным голосом пропевает «Как это быть плохой?», как будто её героиня не может решиться дать отпор. Постепенно девушка обретает уверенность, и манера исполнения Марии Мацель тоже становится более воинственной. «Я так всегда хотела быть для всех хорошей, но вот мне 24 года, терпение закончилось, и появилась эта песня», — рассказала о сингле сама артистка.

Asenssia, Broosnica — «Прощай»

Жанр: трип-хоп.

Певица Asenssia вновь объединилась с продюсером Broosnica для создания гипнотического сингла «Прощай». Хрупкий голос артистки растворяется среди неспешных синтезаторов и холодной электроники, что создаёт эффект некой кинематографичности. Лирика сингла наполнена метафорами, среди которых проблёскивают темы принятия и прощания.

Альбомы

Мальбэк — Private Club 2

Жанр: альтернатива.

Мальбэк выпустил продолжение прошлогодней пластинки Private Club. К нему присоединились Эрика Лундмоен, greyrock, Hofmannita, Olya Holiday и sathpa. В отличие от первой части, новый альбом звучит атмосфернее и спокойнее. В этот раз Мальбэк решил сосредоточиться на создании более сложного электронного звучания, в котором проскальзывают нотки альт-попа и рока.

Травма — «[нулевая частота]»

Жанр: фонк, альт-поп.

Музыкант Илья Колосовский, он же Травма, представил второй альбом «[нулевая частота]». Среди приглашённых артистов — Tritia, Lida, Элли на маковом поле, Soda Luv, Лали. На протяжении всего лонгплея герой пытается справиться с хаосом, вызванным его чувствами. Сам исполнитель на сайте «Риса за творчество» написал, что «этот альбом про отношения, выгорание и зависимость». Музыкально пластинка очень разнообразна. В ней можно услышать драм-н-бейс, рок, электронику и хип-хоп. При этом все песни связаны друг с другом благодаря меланхолическому настроению.

