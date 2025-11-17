Ульяна Мамушкина — «Солёное счастье»: текст песни, клип, история создания

В июле 2025 года соцсети вновь открыли миру малоизвестную, но талантливую артистку. Именно тогда пользователи TikTok стали снимать короткие ролики под песню «Солёное счастье» инди-артистки Ульяны Мамушкиной. «Рамблер» приводит текст композиции и рассказывает историю её создания. Тут же можно послушать композицию.

Ульяна Мамушкина — «Солёное счастье»: текст песни

[Интро]

Мне однажды приснилось море, там были мы,

Мне однажды приснилось счастье, там были мы,

Там были мы.

[Куплет 1]

Только-только рассвет,

На кровать падает первый луч,

Это сон был или нет?

Но ты не забудь.

Воздух — солёное счастье,

Всем прохожим говорить: «Здрасте»,

Эта пена морская мне не даёт ответ,

Это сон или нет.

[Переход]

Это сон или

[Припев]

Бежим по берегу моря,

Внутри тишина и покой,

Вокруг незнакомый нам город,

Но главное, что рядом с тобой,

Рядом с тобой.

[Куплет 2]

На руках сотни снимков,

А в глазах двести процентов счастья,

Этот мир был на картинке,

А теперь мы часть его!

Тысячу раз люблю,

Тысячу тысяч раз люблю!

Отраженье в твоих глазах — это то, что словами не сказать.

[Припев]

Бежим по берегу моря,

Внутри тишина и покой,

Вокруг незнакомый нам город,

Но главное, что мы

Бежим по берегу моря,

Внутри тишина и покой,

Вокруг незнакомый нам город.

[Постприпев]

Рядом с тобой,

Рядом с тобой.

[Аутро]

Мне однажды приснилось счастье, там были мы,

Были мы.

Ульяна Мамушкина — «Солёное счастье»: история создания

Ульяна Мамушкина выпустила песню «Солёное счастье» в 2022 году: трек вошёл в её дебютный мини-альбом «пока не закончился полёт». Весь релиз посвящён воспоминаниям Мамушкиной о детстве, поэтому привкус ностальгии присутствует и в песне «Солёное счастье». Певица рассказывает о пробуждении после приятного сна о прошлом. Хотя увиденное и делает её счастливой, к радости добавляется печаль. Счастье становится солёным, потому что к нему примешиваются слёзы.

Популярность пришла к песне летом 2025 года. Пользователи TikTok начали снимать трогательные ролики о любви, семье и детстве. К 1 июля Мамушкина набрала свой первый миллион слушателей, а к 17 июля композиция попала на 88-е место Яндекс Музыки. Общее количество пользователей, снявших свои ролики под «Солёное счастье», превысило 400 тысяч. Среди тех, кто поддержал тренд, отметились и знаменитости — блогер и певица Валя Карнавал, телеведущая Ксения Бородина и даже боксёр Конор Макгрегор.

На вопрос о том, как песне удалось приобрести такую популярность, Мамушкина ответила в интервью порталу Woman.ru в октябре 2025 года.

Никакого секрета нет, я на эту песню даже не ставила никогда, не было ощущения, что она залетит. Я просто делаю музыку от души: я знаю, что чувствую, и знаю, как это передать словами и нотами. Когда я её написала, я была 19-летней малышкой, это тоже важно понимать. Всё было чисто, искренне. Мне кажется, что она залетела просто потому, что и люди, и я стали к этому готовы. Она не могла выстрелить, когда мне было 19 лет, потому что тогда я была к этому совершенно не готова и такую бы корону на себя надела!

Ульяна Мамушкина — «Солёное счастье»: клип на композицию

Клип на композицию вышел 28 октября 2025 года. Режиссёром выступила Арина Шубина, главные роли исполнили Полина Болденкова и Оливия Минц. Как Мамушкина написала в соцсетях, это видео рассказывает трогательную историю «о семье, дружбе и любви».

По сюжету взрослая героиня (Полина Болденкова) приезжает в старый дом, опустевший после смерти его хозяев. Вместе с ней приезжают муж (Алексей Славкин) и девятилетняя дочь (Оливия Минц). Здесь девушка провела детские годы. Теперь она с тоской вспоминает об умерших бабушке и дедушке. Её дочь относится к дому с большим энтузиазмом: она тут же отправляется исследовать его комнаты и находит старые игрушки своей матери. Вскоре молодая семья устраивает во дворе кукольный театр, посмотреть на который сбегаются и другие дети. Во время премьеры большой постановки взрослая героиня чувствует присутствие покойных родственников и быстро оглядывается, пытаясь их увидеть, но безуспешно. Ролик был снят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ульяна Мамушкина — «Солёное счастье»: интересные факты

Хотя песня «Солёное счастье» стала успешной лишь летом 2025 года, она уже успела прозвучать в эфире телеконкурса «Голос.Дети». Её исполнили сразу трое девочек из команды Димы Билана — София Дарнамацкая, Есения Прозорова и Лидия Лахтюхова. Артистки вышли на сцену босиком. Судьи оценили их исполнение: к примеру, Владимир Пресняков поблагодарил юных певиц за то, что они перенесли его «на планету любви».

