Elman & Trida — «С неба»: текст песни, история создания, интересные факты
Дождь — это погода для грустных людей, и песни, воспевающие это погодное явление, нередко становятся хитами среди меланхоликов. Такая судьба постигла композицию «С неба» поп-певца Elman и инди-артистки Trida. «Рамблер» приводит текст хита, делится историей его создания и показывает, где эту песню можно послушать.
Elman & Trida — «С неба»: текст песни
[Интро: TRIDA]
Пойду…
С неба капли бьют по ладоням,
Как ты до сих пор меня не понял?
Который раз за тобой поневоле
В огонь и в воду (По неволе).
[Припев: TRIDA]
С неба капли бьют по ладоням,
Как ты до сих пор меня не понял?
Который раз за тобой поневоле
В огонь и в воду пойду.
С неба капли бьют по ладоням,
Как ты до сих пор меня не понял?
Который раз за тобой поневоле
В огонь и в воду пойду.
[Куплет 1: ELMAN & TRIDA]
Е, птицы летят стаей из моего города,
Я бы за ними, но мне тут не так холодно,
Родные улицы, путанные в проводах,
Я же всё отдал тогда за разговоры до утра.
Рассыпал слова, но ты не слышала,
Падала листва огненно-рыжая,
На твоих устах любовь вся выжжена,
Но я докажу, что она выживет.
Моя кровь, ты всё сжигаешь в венах,
Как итог, парит то, что для тебя уже на всё готов,
Время улетает, как дым,
Легко ли быть молодым? (В огонь и воду, поневоле)
С неба капли бьют по ладоням,
Как ты до сих пор меня не понял?
Который раз за тобой поневоле
В огонь и в воду пойду.
С неба капли бьют по ладоням,
Как ты до сих пор меня не понял?
Который раз за тобой по неволе
В огонь и в воду…
[Куплет 2: ELMAN & TRIDA]
Наши изгибы линии небо омоет ливнями,
Становлюсь уязвимее, лучше бы увезли меня,
Дорогая, ты именно та, что может остыть, а я
Вроде могу забыть тебя, но то и это губительно.
Одиночкой до Питера я вернусь тем же вечером,
Выйду на нашей улице, чтоб ты вышла навстречу мне,
И тебе на ладони вдруг линия померещится,
Её раньше не было, мелкая, еле держится.
Отдай, дай мне глоток себя,
Пока ты есть, живу и я,
С тобою крутится земля (В огонь и воду, поневоле).
[Припев: TRIDA]
С неба капли бьют по ладоням,
Как ты до сих пор меня не понял?
Который раз за тобой поневоле
В огонь и в воду пойду.
С неба капли бьют по ладоням,
Как ты до сих пор меня не понял?
Который раз за тобой по неволе
В огонь и в воду пойду.
Elman & Trida — «С неба»: история создания
Песня «С неба» вышла 25 апреля 2025 года. Помимо Эльмана и Татьяны Мещеряковой-Федуловой (настоящее имя Trida), над песней работал продюсер Manvell, он же Александр Мещеряков. Музыкант активно сотрудничает с певицей Mona и рэпером Джараховым. Самой Триде музыкант также приходится супругом.
Меланхоличная композиция изображает двух возлюбленных, не способных понять друг друга. Невзирая на трудности в общении, они всё же тянутся друг к другу против своего желания. Влюблённые приходят к выводу, что их встреча была предрешена, — это видно, например, из образа мелкой линии на ладони поющего героя. Артисты обращаются к хиромантии — эзотерической науке о предсказании судьбы человека по линиям на его ладони. Появление новой линии символизирует новый жизненный виток, от которого будет трудно избавиться.
Elman & Trida — «С неба»: клип
Elman и Trida пока не сняли полноценный клип на песню «С неба», но поделились несколькими роликами с её живым исполнением. В августе 2025-го артисты посетили студию «Газгольдера» и поучаствовали в проекте «МузЛит». В июле того же года дуэт спел вживую во время эфира на радиостанции Like FM.
