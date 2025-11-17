Elman & Trida — «С неба»: текст песни, история создания, интересные факты

Дождь — это погода для грустных людей, и песни, воспевающие это погодное явление, нередко становятся хитами среди меланхоликов. Такая судьба постигла композицию «С неба» поп-певца Elman и инди-артистки Trida. «Рамблер» приводит текст хита, делится историей его создания и показывает, где эту песню можно послушать.

Elman & Trida — «С неба»: текст песни

[Интро: TRIDA]

Пойду…

С неба капли бьют по ладоням,

Как ты до сих пор меня не понял?

Который раз за тобой поневоле

В огонь и в воду (По неволе).

[Припев: TRIDA]

С неба капли бьют по ладоням,

Как ты до сих пор меня не понял?

Который раз за тобой поневоле

В огонь и в воду пойду.

С неба капли бьют по ладоням,

Как ты до сих пор меня не понял?

Который раз за тобой поневоле

В огонь и в воду пойду.

[Куплет 1: ELMAN & TRIDA]

Е, птицы летят стаей из моего города,

Я бы за ними, но мне тут не так холодно,

Родные улицы, путанные в проводах,

Я же всё отдал тогда за разговоры до утра.

Рассыпал слова, но ты не слышала,

Падала листва огненно-рыжая,

На твоих устах любовь вся выжжена,

Но я докажу, что она выживет.

Моя кровь, ты всё сжигаешь в венах,

Как итог, парит то, что для тебя уже на всё готов,

Время улетает, как дым,

Легко ли быть молодым? (В огонь и воду, поневоле)

С неба капли бьют по ладоням,

Как ты до сих пор меня не понял?

Который раз за тобой поневоле

В огонь и в воду пойду.

С неба капли бьют по ладоням,

Как ты до сих пор меня не понял?

Который раз за тобой по неволе

В огонь и в воду…

[Куплет 2: ELMAN & TRIDA]

Наши изгибы линии небо омоет ливнями,

Становлюсь уязвимее, лучше бы увезли меня,

Дорогая, ты именно та, что может остыть, а я

Вроде могу забыть тебя, но то и это губительно.

Одиночкой до Питера я вернусь тем же вечером,

Выйду на нашей улице, чтоб ты вышла навстречу мне,

И тебе на ладони вдруг линия померещится,

Её раньше не было, мелкая, еле держится.

Отдай, дай мне глоток себя,

Пока ты есть, живу и я,

С тобою крутится земля (В огонь и воду, поневоле).

[Припев: TRIDA]

С неба капли бьют по ладоням,

Как ты до сих пор меня не понял?

Который раз за тобой поневоле

В огонь и в воду пойду.

С неба капли бьют по ладоням,

Как ты до сих пор меня не понял?

Который раз за тобой по неволе

В огонь и в воду пойду.

Elman & Trida — «С неба»: история создания

Песня «С неба» вышла 25 апреля 2025 года. Помимо Эльмана и Татьяны Мещеряковой-Федуловой (настоящее имя Trida), над песней работал продюсер Manvell, он же Александр Мещеряков. Музыкант активно сотрудничает с певицей Mona и рэпером Джараховым. Самой Триде музыкант также приходится супругом.

Меланхоличная композиция изображает двух возлюбленных, не способных понять друг друга. Невзирая на трудности в общении, они всё же тянутся друг к другу против своего желания. Влюблённые приходят к выводу, что их встреча была предрешена, — это видно, например, из образа мелкой линии на ладони поющего героя. Артисты обращаются к хиромантии — эзотерической науке о предсказании судьбы человека по линиям на его ладони. Появление новой линии символизирует новый жизненный виток, от которого будет трудно избавиться.

Elman & Trida — «С неба»: клип

Elman и Trida пока не сняли полноценный клип на песню «С неба», но поделились несколькими роликами с её живым исполнением. В августе 2025-го артисты посетили студию «Газгольдера» и поучаствовали в проекте «МузЛит». В июле того же года дуэт спел вживую во время эфира на радиостанции Like FM.

