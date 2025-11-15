Tokio Hotel меняются, Элли Голдинг разводится: зарубежные новинки недели

Поп-певица Элли Голдинг расправляет крылья после тяжёлого развода, а фронтмен группы Tokio Hotel Билл Каулитц наоборот задумывается о необходимости «осесть» и успокоиться. Инди-артистка Шерон ван Эттен готовится к Рождеству без любимого, а метал-коллектив Katatonia грустно размышляет о мире без героизма. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

Синглы

Ellie Goulding — Destiny

Жанр: атмосферный дрим-поп.

Британская артистка Элли Голдинг представила лид-сингл к своему шестому альбому, детали которого пока не раскрываются. Певица написала Destiny вскоре после развода. За абстрактной лирикой чувствуются и боль Голдинг, и её несмелая уверенность в лучшем будущем. Атмосферная аранжировка и размеренный темп трека намекают, что Голдинг готова оставить танцевальную музыку и уйти в дрим-поп. Не исключено, что такая перемена поможет артистке исцелиться после тяжёлого эмоционального периода.

Sharon van Etten — 2000 Miles

Жанр: зимний дрим-поп.

Инди-артистка Шерон ван Эттен представила песню 2000 Miles, изначально исполненную английской рок-группой The Pretenders. Новая версия композиции войдёт в саундтрек новогоднего фильма Майкла Шоуолтера «Ах. Какое. Веселье». Его премьера намечена на 3 декабря. Помимо ван Эттен, в саундтреке задействованы инди-музыканты Джефф Твиди, St. Vincent, Fleet Foxes и другие.

Песня 2000 Miles посвящена рождественскому сезону. Главная героиня текста ожидает возвращения возлюбленного, вспоминая его обещание прибыть как раз к празднику. Увы, он так и не появляется. Ван Эттен мастерски сочетает меланхолию с праздничным размахом, представляя волшебную, но в то же время печальную композицию. Новая версия звучит так, словно культовая дрим-поп-группа Cocteau Twins внезапно записала аранжировку для шведских поп-гигантов ABBA.

Poppy — Bruised Sky

Жанр: мелодичный металкор.

Молодая метал-артистка Poppy выпустила уже второй сингл в поддержку альбома Empty Hands. Премьера лонгплея намечена на 23 января 2026 года, его продюсером вновь выступит экс-клавишник Bring Me The Horizon Джордан Фиш. Музыкант уже помогал артистке с альбомом negative spaces, вышедшем всего лишь год назад.

В новом треке Poppy совмещает взрывную тяжесть метала и уязвимые поп-припевы. Сочетание двух компонентов создаёт мощную, играющую на контрастах песню о борьбе за собственное благополучие. Напористый трек значительно отличается от меланхоличного сингла Unravel, вышедшего в середине октября. Похоже, в новом альбоме Poppy снова будет разной — то печальной, то злой. Насколько органично эмоции уживутся под одной обложкой, покажет только время.

Jetty Bones — Spine

Жанр: оптимистичный поп-панк.

Независимая артистка Келс Галуццо, посвятившая два последних альбома борьбе с затяжной депрессией, выпустила первый по-настоящему оптимистичный трек. Лирическая героиня композиции рассказывает об успехе прохождения психотерапии и уверенно предполагает, что ей пора обрести внутренний стержень. С его помощью она планирует уйти с надоевшей работы в кофейне, начать путешествовать и знакомиться с новыми людьми. Солнечное звучание песни напоминает хиты Аврил Лавин, а меланхоличная искренность Галуццо напоминает лучшие годы Тейлор Свифт.

Tokio Hotel — Changes

Жанр: акустический поп-рок.

Немецкая рок-группа Tokio Hotel, в нулевые возглавлявшая рейтинги главных секс-символов среди эмо, представила первый сингл с новой пластинки. Changes посвящена дилемме успешной рок-звезды: на протяжении целых двух минут солист коллектива Билл Каулитц размышляет, стоит ли и дальше скитаться по миру или пора осесть и завести семью.

Лёгкое и непринуждённое поп-рок-звучание роднит обновленных Tokio Hotel с диснеевскими группами вроде The Jonas Brothers. Столь сильное упрощение музыкального стиля может намекать, что, возможно, немцам и правда пора задуматься и уйти на покой. В конце концов, не все перемены, о которых поёт Каулитц, ведут к лучшему.

Katatonia — A World Without Heroes

Жанр: мрачная метал-баллада.

Шведская метал-группа Katatonia представила собственную версию песни Kiss «A World Without Heroes». Композиция была записана ещё в июне и эксклюзивно представлена на физических копиях их последнего лонгплея Nightmares as Extensions of the Waking State, но теперь появилась и в цифровом формате. По словам музыкантов, так они хотели почтить память недавно умершего сооснователя Kiss Эйса Фрейли. В таком контексте и без того меланхоличная песня звучит ещё грустнее, а размышления о мире без героизма напитываются светлой скорбью.

Альбомы

Violent Vira — Lover Of A Ghost

Жанр: готический эмо-рок.

Для кого: для поклонников Deftones, «Уэнздей» и «Битвы экстрасенсов».

25-летняя артистка Эми Джей Гонсалес, выпускающая музыку под псевдонимом Violent Vira, представила дебютный лонгплей. Визуальная концепция альбома посвящена пропаже некого человека и его дальнейшему превращению в привидение, но лирически Lover Of A Ghost затрагивает куда больше тем. Гонсалес рассуждает о социальном неравенстве, страхах свежей влюблённости и собственных склонностях к саморазрушению. О чём бы певица ни пела, она делает это с одинаковым отчаянием. Глубину и остроту её боли подчёркивают мрачные рок-аранжировки, хотя многогранность и мощь вокала Гонсалес всё равно занимают здесь центральное место.

The Devil Wears Prada — Flowers

Жанр: мелодичный металкор.

Для кого: для униженных и оскорблённых, готовых на милосердие к обидчикам.

Американская металкор-группа The Devil Wears Prada представила девятый студийный альбом. Пытаясь повторить успех пластинки Color Decay (2022), сильно полюбившейся критикам, коллектив превращает негатив в красивую гитарную музыку с редкими эмоциональными подъёмами. Былая тяжесть, отличавшая группу в начале их пути, уступила место меланхоличным мелодиям и жалостливому чистому вокалу.

Хотя в основе Flowers лежат боль и злоба, лирический герой пластинки всё равно стремится через тернии к звёздам. Это отличает новый лонгплей от предыдущей пластинки, но это единственное, в чём чувствуется эволюция The Devil Wears Prada. В остальном группа продолжает ковать мелодичное металкор-звучание — предсказуемое, но от этого не менее качественное.

