Главное в музыке за неделю: ссора Шаляпина с Киркоровым, ИИ-песня возглавила чарт

Прохор Шаляпин рассказал об ошибке молодости, навредившей его карьере, а созданная нейросетью композиция впервые возглавила чарт Billboard. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

© Shatokhina Natalia/globallookpress.com, Bulkin Sergey/globallookpress.com

Новости недели

Прохор Шаляпин рассказал о своей ссоре с Киркоровым

Певец и шоумен Прохор Шаляпин дал интервью Ксении Собчак, где поделился подробностями размолвки с Филиппом Киркоровым, которая пагубно сказалась на его карьере. Поначалу артист и король отечественной эстрады дружили, но в 2006 году Шаляпин стал свидетелем интриги, затеянной его старшим коллегой. Киркоров подговаривал представителей Первого канала брать деньги с Димы Билана за раскрутку. При этом в разговоре с продюсером исполнителя Яной Рудковской он делал вид, что не имеет к этому отношения. Шаляпин всё рассказал Рудковской. В итоге та быстро помирилась с Киркоровым, а вот на Шаляпина оба обозлились за то, что тот лез не в свои дела.

Оксана Самойлова собирается стать певицей после развода с Джиганом

© Соцсети Оксаны Самойловой

Блогер и фотомодель Оксана Самойлова планирует реализовать себя как певица, когда завершится её развод с рэпером Джиганом. Музыкальная команда Самойловой уже работает над битом. С Джиганом модель сотрудничать не планирует и хотела бы выпустить совместный трек с кем-то ещё.

Нейросетевая песня впервые возглавила главный американский чарт

Композиция Walk My Walk от ИИ-артиста Breaking Rust впервые заняла верхушку американского чарта Billboard. За неделю с 3 по 9 ноября трек опередил всех в рейтинге «Цифровых продаж кантри-треков». Композиция набрала уже больше двух миллионов прослушиваний. На большинстве публикаций в соцсетях Breaking Rust изображается как печальный мужчина в ковбойской шляпе.

Бьянка назвала мат в песнях признаком эрудиции

R&B-певица Бьянка в беседе с «Рамблером» призналась, что хорошо относится к обсценной лексике в песнях. Артистка считает, что сквернословие позволяет кратко и доступно донести мысль. По мнению Бьянки, «матом ругаются только те, у кого есть хотя бы минимальная эрудиция». У певицы есть альтер эго Краля, которая позволяет себе нецензурные песни, но в ближайшее время новый материал она выпускать не планирует.

70% людей готовы отказаться от секса ради концертов

© Drazen Zigic/Freepik

Развлекательная концертная компания Live Nation провела опрос среди 40 тысяч человек в 15 странах. Исследование установило, что живые выступления исполнителей — это самый популярный вид развлечений. Походы на концерты более востребованы, чем спорт, кино и даже секс. 70% людей заявили, что предпочли бы сходить на шоу любимого артиста, нежели заняться плотскими утехами. С подробными результатами опроса можно ознакомиться в новости.

Релиз недели

Øneheart, juno & Baby Jane — Medusa

Популярный российский эмбиент-артист Øneheart выпустил совместный трек с электронщиком juno и американской готик-хаус-исполнительницей и диджейкой Baby Jane. Песня совсем не похожа на атмосферные медитативные композиции, которыми прославился Øneheart. Это танцевальный трек с холодными битами и таким же женским вокалом. По звучанию он больше соответствует творчеству приглашённых на релиз артистов. В любом случае интересно послушать, как востребованный за рубежом российский музыкант развивается в новом направлении.

Материал недели

«Я не жалею, что рискнула»: Зара о Высоцком и силе поэзии

«Рамблер» взял интервью у заслуженной артистки России Зары. Певица рассказала, как работала над альбомом «Прерванный полёт» с песнями Владимира Высоцкого и какой совет Филиппа Киркорова помог ей реализовать её главную мечту.