Филипп Киркоров рассказал, как Людмила Гурченко спасла его карьеру

Российский поп-артист Филипп Киркоров вспомнил, как покойная советская певица Людмила Гурченко поддержала его в тяжёлый момент карьеры. Это было в 2010 году, когда молодого артиста, по его словам, «везде запретили».

Во время съёмок некой телепередачи, названия которой музыкант не раскрыл, Гурченко заявила, что «не будет сниматься без Киркорова». Из-за этого условия съёмка задержалась на несколько часов: их артистка провела «в полном костюме, не в халатике». Об этом Киркоров рассказал в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на НТВ, приуроченной к 90-летнему юбилею Гурченко.

Я к ней тогда подходил. Она сказала, что всё нормально, что я должен вернуться на экраны по-королевски: «Постоим, потерпим». Я это никогда не забуду.

Людмилы Гурченко не стало 30 марта 2011 года. Певице и артистке было 75 лет. На протяжении 16 лет с её смерти Киркоров регулярно посещает её могилу и говорит о покойной как о своей «направляющей звезде».

