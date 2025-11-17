Шерон Осборн запретила выпускать редкие демо Black Sabbath

Шерон Осборн, вдова основателя Black Sabbath Оззи Осборна, выступила против премьеры сборника демозаписей рок-группы, датированных 1968 годом. Их собирался выпустить Джим Симпсон, работавший менеджером коллектива с 1968 по 1970 год. Песни записывались классическим составом Black Sabbath ещё в те времена, когда коллектив назывался Earth.

© F. S/globallookpress.com

Изначально премьера сборника была намечена на июль 2025-го, но Шерон Осборн связалась с экс-менеджером Black Sabbath и попросила не выпускать ничего без согласия группы.

Затем, по её словам, Симпсон пытался связаться с ней 4 июля — в день, когда она была занята подготовкой финального концерта Black Sabbath на Вилла-Парке, поэтому никак не могла ответить. Других попыток всё обсудить Симпсон не предпринимал.

Black Sabbath будут возражать против релиза этих песен, пока не услышат их сами. Этого до сих пор не случилось, хотя вы давным-давно обещали предоставить копии. Black Sabbath не будут безропотно сносить все удары судьбы, так что будьте уверены: если вы пойдёте против желаний группы, мы примем меры. И здесь [в Великобритании], и в Америке, и в любом другом месте, где их права будут нарушены.

По словам Симпсона, он заплатил за эти демо ещё в 1968-м, так что теперь имеет право свободно распоряжаться ими по своему желанию. Детали дискуссии приводит Billboard.

