Лидер метал-группы Megadeth хочет дать прощальный концерт в космосе

Лидер метал-группы Megadeth Дейв Мастейн заявил, что хотел бы дать прощальный концерт в космосе. Музыкант предположил, что такое шоу могло бы стать «достойной кульминацией» для их карьеры.

Мастейн подчеркнул, что говорит не о «рвотной комете», подразумевая тренировочный самолёт NASA модели KC135-A для имитации невесомости. Своё название летательный аппарат получил из-за резких движений, вызывавших у экипажа рвотные позывы.

По словам Мастейна, он хотел бы дать большой концерт на Луне. Музыкант подчеркнул, что на такие размышления его навели полёты других знаменитостей, в частности поп-певицы Кэти Перри, актёра Уильяма Шетнера и миллиардера Ричарда Брэнсона.

Я видел, что они отправили в космос кучку знаменитостей, и задался вопросом: если могут они, что остановит меня? Всё развивается. Я знаю, что Илон Маск и Ричард Брэнсон работают над межзвёздными путешествиями. Уверен, люди начнут летать в космос быстрее, чем мы думаем.

Мастейн продолжил размышлять об освоении космоса и задался вопросом, смогут ли люди когда-либо поселиться на Луне. Лидер Megadeth подчеркнул, что не хотел бы жить слишком далеко от родной планеты. Мастейн также предположил, что в любой поездке на Марс найдётся пассажир, который воскликнет, что забыл дома зубную щётку, из-за чего полёт будет тянуться «слишком долго». Слова Мастейна приводит издание Metal Hammer.

Megadeth выпустят свой последний альбом 23 января. Пластинка будет называться в честь самого коллектива. После этого группа отправится в прощальное турне. По словам Мастейна, оно продлится от трёх до пяти лет.

