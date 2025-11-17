Рок-музыкант Сурганова передала послание номинантам Премии «Все Цвета Джаза»

19 ноября в театре «ОДЕОН» Радио JAZZ проведет XI церемонию вручения своей ежегодной премии «Все Цвета Джаза». После стартовавшего в сентябре приема заявок в нескольких номинациях, охватывающих всю джазовую индустрию, финалистов отбирали слушатели через открытое голосование. Победителей определило экспертное жюри – их имена объявят на самой церемонии.

© Предоставлено пресс-службой СиО, автор фото Ольга Табацкая

Накануне премии «Все Цвета Джаза» лидер группы «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова рассказала о своем отношении к джазу.

Меня привлекает джаз своей математичностью, но сердцем эту музыку я не понимаю, хотя хотела бы понять. Там, где есть мелодия – это откликается во мне, а где есть сложные настройки и импровизации, там я уже не ориентируюсь, мне сложно осознать это математическое мышление, не хватает наслушанности, но я надеюсь этот пробел закрыть», – рассказала певица.

Светлана Сурганова отметила, что ей был б интересен опыт сотрудничества с джазовыми музыкантами.

«Теоретически и идеологически коллаборации с джазменами возможны. Как это практически осуществится, не могу сказать. А участникам премии «Все Цвета Джаза» хочу пожелать больше экспрессии, драйва и мелодизма. В музыке главное – мелодия, куда не посмотри, начиная от Генделя, Моцарта, Бетховена, Баха или Панганини, важна не столько интеллектуальная сложность, а все-таки душа и мелодичность», – предала творческое пожелание рок-исполнительница джазовым артистам.

В жюри Премии «Все Цвета Джаза» войдут: народный артист России, саксофонист, художественный руководитель «Московского джазового оркестра» Игорь Бутман, народный артист России, руководитель коллектива «Фонограф-Джаз-Бэнд» Сергей Жилин, народный артист России, действительный член Российской академии искусств Даниил Крамер, главный редактор журнала «Джаз.Ру», исследователь джаза Кирилл Мошков, певица, народная артистка России Валерия, автор и лидер групп «Billy’s Band» и «Петербургский Джазовый Актив», совладелец баров The Hat Билли Новик.

Участников и гостей мероприятия ждет не только торжественное награждение, но и яркий праздничный вечер, живые выступления ведущих артистов. На сцену выйдут Сергей Мазаев и QUEENtet, Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд», Петр Востоков и Большой Джазовый Оркестр, Шоу-Театр CINEMA. А ведущими церемонии станут певица, композитор, актриса, телеведущая Мариам Мерабова и певец, кинокомпозитор, актёр Дмитрий Носков.

Более сотни представителей ведущих федеральных СМИ, глянцевых изданий и популярных блогеров традиционно освещают премию «Все Цвета Джаза». Главной точкой притяжения, где проходят встречи знаменитостей с прессой, по традиции становится красная дорожка.

Интервью с Игорем Бутманом: мы играли джаз на подлодке, атомном крейсере, воздушном шаре