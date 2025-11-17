Татьяна Буланова заявила о предательстве её танцоров, ставших героями мемов

Поп-певица Татьяна Буланова призналась, что самостоятельно прекратила сотрудничество с танцорами Максимом и Алёной Алалыкиными. Артистка не стала раскрывать подробности конфликта, но отметила, что танцоры, ставшие популярными летом 2025-го, поступили «некрасиво».

© Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Честно говоря, просто предали. Если вы их где-то выловите, спросите у них, что произошло. Мне кажется, люди просто не выдержали испытания медными трубами. В начале гастролей они нас просто подвели, мы уже месяц выступаем с новыми танцорами.

Певица добавила, что не держит зла и, если придётся, поздоровается с Алалыкиными, но работать с ними больше не планирует. При этом Буланова подчеркнула, что третий участник подтанцовки Дмитрий Берегуля покинул коллектив из-за проблем со здоровьем. Артистка поддерживает с ним хорошие отношения, передаёт «Стархит». Сами танцоры пока отказываются комментировать заявления Булановой.

Супруги Максим и Алёна Алалыкины работали с певицей больше 20 лет. В августе 2025 года они стали героями интернета после того, как завирусился ролик с их танцами на песне «Один день». В интервью Ксении Собчак Буланова раскрыла, что её команда устала после тяжёлого переезда и позволила себе немного расслабиться. Тогда артистка не стала применять к ним санкции и просто посмеялась над произошедшим.

