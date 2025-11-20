От школьной травли до «Голоса “Макдоналдса”»: путь Севиль из Artik & Asti

20 ноября певице Севиль Велиевой, известной как Seville из группы Artik & Asti, исполняется 33 года. «Рамблер» вспоминает самые интересные факты из её биографии и рассказывает, из-за чего её травили одноклассники, почему она ушла из большого спорта и как «Макдоналдс» помог ей начать певческую карьеру.

В детстве над Seville издевались одноклассники из-за национальности

Севиль Велиева — крымская татарка, но родилась она в узбекском городе Ферган. Когда девочке было три года, семья решила вернуться на историческую родину и поселиться в Симферополе. Начав учиться в школе, Севиль столкнулась с издевательствами со стороны сверстников. Как призналась артистка в беседе с Пятым каналом в 2023 году, причиной стала её национальность.

В конечном счёте конфликт разрешился, когда девушка начала активно заниматься спортом. Судя по всему, зла Севиль ни на кого не держит, так как с некоторыми одноклассниками она всё ещё продолжает общаться.

Seville — мастер спорта по карате

Сейчас Севиль — нежная и хрупкая певица, но в детстве она была совершенно другой. Артистка рассказала в шоу «Без рецепта» в 2023 году, что её можно было назвать настоящей пацанкой.

У меня, конечно, были куклы, но мне хотелось бегать по всяким стройкам, по плитам, лазить по деревьям. Это же в основном мальчишеские увлечения.

Среди её многочисленных хобби числились стрельба, лёгкая атлетика, вязание, танцы и игра на барабанах. Особых успехов девушка добилась в карате. Она получила коричневый пояс, стала мастером спорта и даже вошла в украинскую сборную. Успешную спортивную карьеру Севиль решила бросить после того, как ей сломали нос на одном из соревнований. В шоу «Без рецепта» она с гордостью отметила, что тогда получила седьмую золотую медаль. Как Севиль заверила, после перелома и дальнейшего восстановления её нос стал только лучше.

Seville представляла Украину в конкурсе «Голос “Макдоналдс”»

Севиль начала работать в достаточно юном возрасте. Как она вспоминала в шоу «Без рецепта», ещё в 12 лет она с подругой продавала тюльпаны. Помимо этого, девушка была официанткой в кафе у дяди, а также визажистом. В интервью для «Теленедели» в 2024 году артистка заявила, что она ценит этот опыт.

Я никогда в жизни не стеснялась работы, я честно зарабатывала свои деньги, знала им цену с очень ранних лет. И я так горжусь собой.

В студенческие годы Севиль подрабатывала в «Макдоналдсе», где прошла путь от кассира до администратора. В каком-то смысле благодаря этому месту и началась её сценическая карьера. В 2013 году она приняла участие в вокальном конкурсе «Голос “Макдоналдс”». Участвовать в нём могли все сотрудники сети. Соревнование проходило в несколько этапов: сначала национальный отбор, затем полуфинал и финал. Севиль заняла первое место на Украине, а затем попала в четвёрку лучших в полуфинале, проходившем в Лондоне. Ради следующего этапа она отправилась в США, но завоевать победу ей не удалось.

Seville однажды спас Дима Билан

В настоящем «Голосе» Севиль тоже участвовала. На тот момент ей было 22 года. Во время слепых прослушиваний, когда наставники сидят в креслах спиной к артистам, Севиль исполнила песню Бейонсе Listen. К себе в команду её хотели взять Дима Билан и Леонид Агутин. Певица выбрала последнего.

На следующем этапе она чуть не покинула шоу, проиграв Людмиле Соколовой в поединке. Севиль повезло, потому что согласно правилам «Голоса» каждый из наставников может взять к себе в группу двух участников, вылетевших из конкурса. Тогда её «спас» Дима Билан.

В шоу «Без рецепта» Севиль вспомнила забавный случай из того периода, когда она случайно «отшила» своего нового наставника.

Я к соседке пошла делать маникюр. Она сидит, пилит мне ноготки, и звонит телефон. Я говорю: «Алло». Мне говорят: «Севиль, здравствуйте! Это Дима Билан». А я отвечаю: «А я Алла Борисовна Пугачёва». И сбросила. А это был реально он, потому что он меня в команду забрал.

В конечном счёте Севиль Велиева покинула «Голос» на этапе «нокаутов», не дойдя до четвертьфинала.

У Seville нет музыкального образования

Хотя Севиль увлекалась пением с самого детства, родители не отдали девочку в музыкальную школу. Учиться ей приходилось самостоятельно. В 2024 году в разговоре со Starhit артистка поделилась, что долгое время переживала из-за этого и чувствовала себя некомфортно. Ситуация усугубилась, когда в шоу «Голос» Леонид Агутин сказал, что не желает с ней работать, так как у неё нет музыкального образования.

Он выбрал мою коллегу Людочку Соколову, выбрал опыт. Я очень расстроилась, тогда эта тема действительно висела как дамоклов меч надо мной. Я всё время переживала. Потом в какой-то момент решила: «Стоп, а кто сказал, что это моя слабость?» Это моя сильная сторона. Я не отрицаю важности образования, но столько учусь постоянно, что можно было уже десять дипломов мне выдать. Поняла, что нельзя слушать людей, иногда нужно быть глухим и делать своё дело.

Seville попала в группу Artik & Asti благодаря каверу на песню «Чувства»

В 2021 году популярную поп-группу Artik & Asti покинула солистка Анна Дзюба. Вакантное место пустовало недолго, ведь вскоре его заняла Seville. Среди нескольких девушек её выбрал сам продюсер коллектива Артём Умрихин, известный как Artik. Его зацепил кавер Севиль на их трек «Чувства», который быстро разлетелся по интернету.

В беседе с «Комсомольской правдой» в 2022 году артистка призналась, что совершенно не ожидала такой большой реакции.

Самое приятное, конечно, было, когда я выходила и слышала, как в машинах именно моя версия этой песни играла. А потом мне написал Артём. Я поначалу не поверила, что это он.

В первое время новую вокалистку воспринимали неоднозначно и часто пытались столкнуть с Анной Дзюбой, начавшей успешную сольную карьеру. В интервью с Лаурой Джугелией в 2023 году Севиль рассказала, что не хочет сравнивать себя с бывшей солисткой группы.

Я уверенный в себе человек, когда я на сцене. Я знаю, что это моё место, это мой дом. И я буду стоять так, чтобы другим повадно не было меня оттуда сдвинуть. Я не занимала чужое место, я никого не подсиживала.

