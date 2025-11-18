Пол Маккартни выпустил трек против искусственного интеллекта

Британский рок-артист Пол Маккартни, известный как сольный исполнитель и участник группы The Beatles, присоединился к акции Is This What We Want? против искусственного интеллекта. Артист последовал примеру своих коллег и выпустил трек, в котором нет ни музыки, ни вокальной партии — только тихое шипение и постукивания. Новая песня выпущена в качестве дополнения к альбому Is This What We Want?, вышедшему в феврале.

© Cover Images/globallookpress.com

Новая композиция Маккартни называется bonus track и длится 2 минуты 45 секунд. Тишина на записи символизирует будущее, в котором искусственный интеллект лишил музыкантов права на существование.

К этой идее отсылает и название альбома. В переводе оно звучит как «Неужели это то, чего мы хотим?». Участие в его записи приняли больше тысячи известных артистов, в их числе — певицы Кейт Буш, Тори Эймос, Энни Леннокс, Имоджен Хип, лидер Blur и Gorillaz Деймон Албарн, композиторы Ханс Циммер и Макс Рихтер и многие другие. Трек-лист альбома складывался во фразу «Британское правительство не должно узаконить кражу музыки на пользу искусственного интеллекта».

Протест был вызван разработкой законопроекта, позволявшего тренерам нейросетей использовать музыку для обучения без приобретения лицензии. Идею записать подобный альбом выдвинул композитор Эд Ньютон-Рекс, заявивший, что его беспокоит отношение британского правительства к «креативным интересам» страны. Об этом сообщает The Guardian.

