Пригожин раскритиковал вокал Инстасамки

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что он и его жена Валерия были поражены Инстасамкой. В интернет попал ролик, где скандальная рэперша исполняет трек Валерии «Маленький самолёт». Продюсер и его супруга были удивлены, что эпатажная Инстасамка выбрала для себя столь трогательную композицию.

© Соцсети Инстасамки

«Это песня о добре, сказке, даже в некоторой степени о детстве. Отсюда можно сделать вывод, что образ, который столько лет создавала Инстасамка, — это всего лишь образ. В реальности она очень добрая и отзывчивая девушка. И выбор песни это лишний раз подтверждает», — считает Пригожин. Его слова передаёт Общественная служба новостей.

При этом продюсер отметил, что в версии песни от Инстасамки ему не хватает чистоты исполнения и артистке ещё нужно улучшать свой вокал. «Понятное дело, что Инстасамка привыкла читать рэп, но когда мы говорим уже о сложных вокальных партиях, тот тут нужен более профессиональный подход, чтобы раскрыть свой диапазон, вытянуть нужные ноты», — пояснил Пригожин.

По словам продюсера, его жена была рада, что её хит получил новое прочтение.

