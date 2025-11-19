Macan & Navai — «Неужели это всё любовь»: текст песни, история создания
Тема болезненности любви неисчерпаема, поэтому в чарты вновь попала песня на эту тематику. В композиции «Неужели это всё любовь» сошлись две школы русского рэпа: пацанского и кальянного. «Рамблер» приводит текст композиции, рассказывает историю её создания и показывает, где трек можно послушать.
Macan & Navai — «Неужели это всё любовь»: текст песни
[Интро: Macan]
Люди говорят, что любовь долго терпит,
Не знаю, я не то чтоб очень терпелив,
Ещё я слышал от кого-то, что она калечит,
Корчит рожу и толкает со спины в обрыв.
Люди говорят, что любовь живёт вечность,
Но как проверить, если я эту вечность не жил?
Ещё я слышал где-то, она раны лечит,
Я изранен, получается, я не любил.
Люди говорят, любовь живёт три лета,
Пропадает, потом снова случается вновь,
Любовь может убить тебя вспышкой света.
[Припев: Navai]
Неужели это всё любовь?
Беззаботна, слепа и отчаянна,
Беспощадна, но словно нечаянно
Она однажды случается вновь.
Я кричу, задыхаюсь, скучаю,
Ненавижу, молчу, погибаю,
Боже, неужели это всё любовь?
Беззаботна, слепа и отчаянна,
Беспощадна, но словно нечаянно
Она однажды случается вновь,
Я кричу, задыхаюсь, скучаю,
Ненавижу, молчу, погибаю,
Боже, неужели это всё любовь?
[Куплет: Navai]
Она во всём показательна, и сердце моё пока в ссадинах,
Грустная душа поёт, ведь твоя любовь на чувства жадина,
Ради нас не отпустить, не поговорить,
Но только в песнях слышно, как она болит.
Один раз я спою, и, может, о любви,
Сойдутся по миру любящие обязательно,
Обнимутся те, кто долго не виделся,
Простят друг друга те, кто так давно обиделся.
Горечь и радость — это её двигатель,
Не двигайся…
[Припев: Macan]
Неужели это всё любовь?
Беззаботна, слепа и отчаянна,
Беспощадна, но словно нечаянно
Она однажды случается вновь.
Я кричу, задыхаюсь, скучаю,
Ненавижу, молчу, погибаю,
Боже, неужели это всё любовь?
Беззаботна, слепа и отчаянна.
Беспощадна, но словно нечаянно
Она однажды случается вновь,
Я кричу, задыхаюсь, скучаю,
Ненавижу, молчу, погибаю.
Боже, неужели это всё любовь?
Macan & Navai — «Неужели это всё любовь»: история создания
Песня «Неужели это всё любовь» — не первый случай сотрудничества двух рэперов. Ещё в 2021 году Андрей Косолапов (настоящее имя Macan) принял участие в записи песни «Она хочет быть моделью» дуэта Hammali & Navai. Год спустя рэпер пригласил товарищей в трек «Не умеешь, не люби». После распада дуэта Navai позвал Macan записать песню «Где-то в глубине сердца», а летом 2025-го согласился поучаствовать в композиции «Неужели всё это любовь».
Новая коллаборация вошла в альбом Macan «BRATLAND», представленного 18 июля 2025 года. Помимо Navai, Косолапов пригласил к записи рэперов из многих других поджанров, в том числе Saluki, выпускающего экспериментальный хип-хоп. По оценкам музыкальных критиков, так Macan пытался доказать публике, что он существует не вдали от русского хип-хопа, а уже пользуется уважением известных представителей жанра. Невзирая на эту попытку, музыкант так и остался спорной фигурой, упорно разделяющей поклонников русского рэпа на два лагеря.
«Это не рэп, а литература»: почему вокруг Макана так много шума