Macan & Navai — «Неужели это всё любовь»: текст песни, история создания

Тема болезненности любви неисчерпаема, поэтому в чарты вновь попала песня на эту тематику. В композиции «Неужели это всё любовь» сошлись две школы русского рэпа: пацанского и кальянного. «Рамблер» приводит текст композиции, рассказывает историю её создания и показывает, где трек можно послушать.

Macan & Navai — «Неужели это всё любовь»: текст песни

[Интро: Macan]

Люди говорят, что любовь долго терпит,

Не знаю, я не то чтоб очень терпелив,

Ещё я слышал от кого-то, что она калечит,

Корчит рожу и толкает со спины в обрыв.

Люди говорят, что любовь живёт вечность,

Но как проверить, если я эту вечность не жил?

Ещё я слышал где-то, она раны лечит,

Я изранен, получается, я не любил.

Люди говорят, любовь живёт три лета,

Пропадает, потом снова случается вновь,

Любовь может убить тебя вспышкой света.

[Припев: Navai]

Неужели это всё любовь?

Беззаботна, слепа и отчаянна,

Беспощадна, но словно нечаянно

Она однажды случается вновь.

Я кричу, задыхаюсь, скучаю,

Ненавижу, молчу, погибаю,

Боже, неужели это всё любовь?

Беззаботна, слепа и отчаянна,

Беспощадна, но словно нечаянно

Она однажды случается вновь,

Я кричу, задыхаюсь, скучаю,

Ненавижу, молчу, погибаю,

Боже, неужели это всё любовь?

[Куплет: Navai]

Она во всём показательна, и сердце моё пока в ссадинах,

Грустная душа поёт, ведь твоя любовь на чувства жадина,

Ради нас не отпустить, не поговорить,

Но только в песнях слышно, как она болит.

Один раз я спою, и, может, о любви,

Сойдутся по миру любящие обязательно,

Обнимутся те, кто долго не виделся,

Простят друг друга те, кто так давно обиделся.

Горечь и радость — это её двигатель,

Не двигайся…

[Припев: Macan]

Неужели это всё любовь?

Беззаботна, слепа и отчаянна,

Беспощадна, но словно нечаянно

Она однажды случается вновь.

Я кричу, задыхаюсь, скучаю,

Ненавижу, молчу, погибаю,

Боже, неужели это всё любовь?

Беззаботна, слепа и отчаянна.

Беспощадна, но словно нечаянно

Она однажды случается вновь,

Я кричу, задыхаюсь, скучаю,

Ненавижу, молчу, погибаю.

Боже, неужели это всё любовь?

Macan & Navai — «Неужели это всё любовь»: история создания

Песня «Неужели это всё любовь» — не первый случай сотрудничества двух рэперов. Ещё в 2021 году Андрей Косолапов (настоящее имя Macan) принял участие в записи песни «Она хочет быть моделью» дуэта Hammali & Navai. Год спустя рэпер пригласил товарищей в трек «Не умеешь, не люби». После распада дуэта Navai позвал Macan записать песню «Где-то в глубине сердца», а летом 2025-го согласился поучаствовать в композиции «Неужели всё это любовь».

Новая коллаборация вошла в альбом Macan «BRATLAND», представленного 18 июля 2025 года. Помимо Navai, Косолапов пригласил к записи рэперов из многих других поджанров, в том числе Saluki, выпускающего экспериментальный хип-хоп. По оценкам музыкальных критиков, так Macan пытался доказать публике, что он существует не вдали от русского хип-хопа, а уже пользуется уважением известных представителей жанра. Невзирая на эту попытку, музыкант так и остался спорной фигурой, упорно разделяющей поклонников русского рэпа на два лагеря.

